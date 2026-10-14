뉴온, 목련꽃봉오리추출물 잇몸 기능성 인정

AI 핵심 요약beta
- 뉴온은 14일 목련꽃봉오리추출물의 잇몸 건강 기능성을 인정받았다
- 인체시험에서 잇몸 염증과 출혈 지표가 유의하게 개선됐다
- 뉴온은 연내 잇몸 건강 건강기능식품을 출시할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 글로벌 라이프케어 전문기업 뉴온이 자체 개발한 '목련꽃봉오리추출물'에 대해 식품의약품안전처로부터 '잇몸 건강에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받았다고 14일 밝혔다.
목련꽃봉오리추출물은 식약처 개별인정형 원료 제2026-29호로 등록됐다. 뉴온은 세포·동물 연구와 인체적용시험을 통해 잇몸 건강 관련 기능성을 확인했으며, 이를 바탕으로 연내 건강기능식품을 출시할 계획이다.
뉴온은 잇몸 건강이 저하된 성인 남녀 100명을 대상으로 8주간 인체적용시험을 진행했다. 시험은 글로벌의학연구센터가 주관하고 서울대학교 치과대학 교수진이 연구와 결과 평가에 참여했다. 무작위배정·이중눈가림·위약대조 방식으로 진행됐다.
시험 결과 잇몸 염증 상태를 나타내는 치은지수(GI)는 섭취 4주 시점부터 대조군 대비 통계적으로 유의하게 감소했다. 잇몸 출혈을 평가하는 치은출혈지수(BOP)도 4주 시점에 12.61%, 8주 시점에 20.79% 감소했다. 잇몸 조직 손상과 관련된 타액 내 지표인 MMP-9에서도 대조군과 통계적으로 유의한 차이가 나타났다.
세포 및 동물 연구에서도 잇몸 건강과 관련된 작용 가능성을 확인했다. 회사 측에 따르면 목련꽃봉오리추출물은 치주 병원균으로 인한 염증 반응과 조직 손상 관련 단백질의 발현을 억제하고, 치조골 흡수에 관여하는 신호를 조절하는 것으로 나타났다. 관련 연구 결과는 국제학술지 '커런트 이슈 인 몰레큘러 바이올로지(Current Issues in Molecular Biology)'에 게재됐다.
뉴온은 치주조직 성장 촉진 및 치주 건강 관련 기술을 국제출원했으며, 2018년 한국과 2019년 일본에서 특허 등록을 완료했다. 이번 기능성 인정을 계기로 연내 잇몸 건강 관련 건강기능식품을 출시하고 구강 건강 제품군을 확대할 예정이다.
뉴온은 앞서 지난 9월 가자추출물에 대해서도 '다리 부기 완화' 기능성을 인정받았다. 기존 체중 관리 건강기능식품인 '시서스 필 다이어트'는 누적 판매량 7000만정을 넘어섰으며, 주원료인 시서스추출물의 원료 기준 누적 매출액은 1053억원을 돌파했다.
뉴온 관계자는 "이번 식약처 기능성 인정은 오랜 기간 축적한 연구개발 성과와 원료 경쟁력을 입증한 결과"라며 "연내 신제품 출시를 통해 개별인정형 원료의 사업화를 본격화하고 차별화된 기능성 소재를 기반으로 건강기능식품 시장에서 성장 동력을 강화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com