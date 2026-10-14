경찰, LG엔솔 전 사장 압수수색…100억원 가량 배임 혐의

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- 경찰은 14일 LG에너지솔루션 전 사장을 업무상 배임 혐의로 수사했다.
- 이 전 사장은 가족 연관 중국 업체에 자문료를 지급해 100억원대 손해를 끼친 혐의를 받는다.
- 경찰은 압수물 분석을 통해 자문 실체와 자금 흐름, 계약 승인 경위를 확인했다.
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LG 계열사 4곳, 내부 감사 후 고소…전 사장 측 "정상 계약"
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = LG에너지솔루션 전 사장이 가족과 연관된 중국 컨설팅 업체에 자문료 등을 지급하도록 해 LG 계열사들에게 100억원에 가까운 손해를 끼친 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.
14일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 최근 업무상 배임 혐의를 받는 이모 전 LG에너지솔루션 사장의 자택과 사무실 등을 압수수색해 휴대전화 등 관련 자료를 확보했다.
이 전 사장은 재직 당시 가족과 연관된 중국 업체에 자문료 등이 지급되도록 해 계열사들에 손해를 입힌 혐의를 받는다. 해당 업체는 그의 가족이 한국 대표를 맡은 한중 경제교류 단체가 설립한 회사다.
LG 측과 해당 업체의 계약은 2010년 무렵 중국 액정표시장치(LCD) 생산시설 투자를 추진하는 과정에서 체결됐다. 현지 정부의 인허가 등에 필요한 자문을 받는다는 목적이었다.
월 자문료는 2만 달러(약 2800만원) 수준으로 알려졌다. 계약은 이 전 사장이 퇴임한 2023년 전후까지 유지됐으며 자문료 등을 합친 전체 지급액은 100억원에 가까운 것으로 전해졌다. 이 전 사장은 퇴임 이후 LG에너지솔루션과 고문 계약을 맺었다.
경찰은 압수물 분석을 통해 자문 업무의 실체와 자금 흐름을 확인하고 당시 대표이사가 계약 승인 과정에 관여했는지도 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.
이 전 사장 측은 정상적인 자문 계약이었다는 입장이라고 알려졌다. 실제로 중국 현지 인허가를 받는 등 계약에 따른 성과도 있었다고 반박하는 것으로 전해졌다.
한편 이번 수사는 LG 계열사들의 고소로 시작됐다. LG에너지솔루션·LG디스플레이·LG화학·LG경영연구원 등 4곳은 내부 제보를 계기로 감사를 진행한 뒤 올해 초 경찰에 고소장을 냈다.
jason14@newspim.com