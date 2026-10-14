지니뮤직, 팬덤 소통 서비스 '팬트리' 출시

AI 핵심 요약beta
- KT 지니뮤직은 14일 음악 앱 개편과 팬트리를 출시했다
- 팬트리는 아티스트와 소통하는 스트림파티 등 기능을 제공한다
- 팬덤 활동 점수를 기록하고 아티스트 트리 스코어에 반영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
팬덤 활동 점수화...아티스트 응원 기능 강화
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT 지니뮤직은 음악 플랫폼 지니 앱을 개편하고 팬들이 좋아하는 아티스트를 응원하며 소통할 수 있는 팬덤 서비스 '팬트리(Fantree)'를 출시했다고 14일 밝혔다.
팬트리는 팬들이 아티스트와 소통하고 다양한 활동을 통해 팬덤 문화를 형성할 수 있도록 마련한 서비스다. 지니에 등록된 모든 아티스트를 대상으로 팬맺기가 가능하며, 스트림파티와 데일리 퀘스트, 톡(Talk) 등의 기능을 제공한다.
대표 기능인 '스트림파티'는 아티스트와 팬 누구나 개설할 수 있는 공동 음악 감상 공간이다. 팬들이 실시간으로 음악을 함께 들으며 소통할 수 있고, 청취 기록은 지니차트에도 반영된다.
아티스트는 신곡 발매 시 팬들을 대상으로 '오피셜 스트림파티'를 열어 신곡을 함께 감상하고 소통할 수 있다.
팬덤 활동을 점수화하는 기능도 도입했다. 이용자가 데일리 퀘스트 등 팬덤 활동에 참여하면 개인 활동 성과가 '마이 스코어'에 기록된다. 팬들의 점수는 합산돼 팬덤 활동 수준을 나타내는 '아티스트 트리 스코어'에 반영된다.
지니뮤직은 팬트리를 통해 팬들이 자발적으로 아티스트를 응원하고 소통할 수 있는 환경을 확대할 계획이다.
flurry327@newspim.com