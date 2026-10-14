뉴로핏, 바이오스펙트럼 아시아 어워즈 2개 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 뉴로핏은 14일 바이오스펙트럼 아시아 어워즈 2개 부문을 수상했다
- 메드테크 혁신과 AI 기반 임상개발 부문에서 국내 유일 기업으로 선정됐다
- 뇌 영상 분석 AI로 신약 임상개발 지원과 협력 확대에 나서겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 뇌 질환 진단·치료 인공지능(AI) 기업 뉴로핏은 '바이오스펙트럼 아시아 엑셀런스 어워즈 2026'에서 2개 부문을 수상했다고 14일 밝혔다.
수상 부문은 메드테크 혁신과 AI 기반 임상개발이다. 뉴로핏은 이번 어워즈에서 국내 기업 중 유일하게 2개 부문에 선정됐다.
뉴로핏은 '뉴로핏 아쿠아'와 '뉴로핏 스케일 펫' 등 뇌 영상 분석 AI 솔루션을 기반으로 임상 연구용 영상분석(ICL) 서비스를 제공하고 있다. 신약 임상개발 과정에서 대상자 선별, 영상 바이오마커 분석, 안전성 모니터링, 치료 효과 평가 등을 지원한다.
바이오스펙트럼 아시아는 아시아·태평양 지역의 제약·바이오, 의료기기, 디지털 헬스 등 생명과학 산업을 다루는 전문 매체다. 2006년 싱가포르에서 창간해 올해 20주년을 맞았다.
빈준길 뉴로핏 공동대표는 "이번 수상은 뉴로핏이 축적해 온 뇌 영상 분석 AI 기술력과 ICL 기반 임상 과제 수행 경험을 바탕으로 신약 임상개발 전반에 걸쳐 관련 역량을 지속적으로 확장해 온 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.
이어 글로벌 제약·바이오기업과 의료·연구기관, 임상시험수탁기관(CRO), 전문 영상분석 CRO와의 협력을 확대해 뇌 질환 신약 개발에서 영상 바이오마커의 활용 범위를 넓히겠다고 밝혔다.
뉴로핏은 한국바이오협회의 추천과 협의를 거쳐 이번 어워즈에 지원했다.
sykim@newspim.com