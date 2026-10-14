LG전자·애플, AI홈 동맹 본격화…공동 개발 제품 7종 공개

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카메라·도어락·온도조절기 등 연내 북미·영국 출시

LG 씽큐·애플 생태계 연결…25억대 애플 기기 기반 시장 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자가 애플과 공동 개발한 사물인터넷(IoT) 기기 7종을 공개하며 글로벌 인공지능(AI) 홈 시장 공략에 속도를 낸다. LG전자의 가전 기술과 애플의 플랫폼 경쟁력을 결합해 스마트홈 기기 시장으로 사업 영역을 넓히고, 양사 생태계를 연결해 고객 접점을 확대한다는 전략이다.

LG전자는 지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 애플과 공동으로 신제품 발표 행사를 열고 차세대 IoT 기기 7종을 선보였다고 14일 밝혔다.

행사에는 곽도영 LG전자 북미지역대표 부사장과 정기현 HS플랫폼사업센터장 부사장, 매튜 코스텔로 애플 하드웨어 엔지니어링 부사장 등이 참석했다.

LG전자가 13일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 애플(Apple)과 공동 개발한 차세대 IoT 기기 7종을 발표했다. 이 제품은 애플의 iOS 생태계와 유기적으로 연동되며, 깔끔한 미니멀 디자인과 강력한 프라이버시 보호 기능을 탑재한 것이 특징이다. 좌측 상단부터 시계 방향으로 실외 카메라, 투광조명 탑재한 실외 카메라, 실내 카메라, 도어락, 도어벨, 온도 조절기 [사진=LG전자]

이번에 공개된 제품은 실내 카메라와 실외 카메라 2종, 도어벨, 도어락, 온도 조절기, 온도 센서 등 총 7종이다. 실외 카메라는 투광조명 탑재 여부에 따라 두 종류로 나뉜다. 신제품은 연내 미국과 캐나다 등 북미 지역과 영국에 우선 출시될 예정이다.

양사는 제품의 초기 기획 단계부터 개발에 협력했다. LG전자가 가전사업을 통해 확보한 주거 공간 관련 기술과 고객 경험을 바탕으로 제품을 개발하고, 애플의 플랫폼과 사용자 인터페이스를 접목하는 방식이다.

특히 신제품 7종은 LG전자의 AI홈 플랫폼 'LG 씽큐(ThinQ)'와 애플 생태계에 모두 연동된다. 사용자는 아이폰이나 아이패드 등 모바일 기기를 통해 제품을 간편하게 연결하고 원격으로 상태를 확인하거나 제어할 수 있다. 기기 사용 이력도 클라우드에 개인화된 데이터로 저장돼 관리 편의성을 높였다.

제품별로 AI를 활용한 자동화 기능도 강화했다.

온도 조절기는 아이폰과 애플워치를 통해 파악한 사용자의 동선과 시간대, 날씨 등을 종합적으로 분석해 냉난방을 자동으로 조절한다. 각 공간에 설치된 온도 센서의 정보를 활용해 집 안 전체의 냉난방 상태를 최적화하는 기능도 지원한다.

도어락에는 사용자의 움직임과 출입 의도를 감지하는 다중 센서를 탑재했다. 별도의 조작 없이도 사용자의 접근 상황을 파악해 문을 열 수 있도록 설계했다. 문이 열린 상태로 방치되거나 훼손 시도, 무단 출입 등 이상 상황이 발생하면 모바일 기기로 알림을 전달한다.

실내외 카메라와 도어벨에는 영상 인식 기술인 '비전 AI(Vision AI)'를 적용했다. 실외 카메라와 도어벨은 사람과 동물, 자동차, 택배 등을 구분해 상황에 맞는 알림을 제공한다. 실내 카메라는 사람과 반려동물뿐 아니라 아기 울음소리와 유리 깨지는 소리 등 이상 음향도 감지한다.

기기 간 연동 기능을 통해 사용자가 귀가하면 실내 카메라가 자동으로 프라이버시 보호 모드로 전환된다. 실외 카메라는 24시간 집 주변을 감시하며 이상 상황을 감지하면 사용자에게 알린다. 실외 카메라와 도어벨은 IP65 등급의 방진·방수 성능도 확보했다.

보안에도 양사의 기술을 결합했다. LG전자의 보안 솔루션 'LG 쉴드(LG Shield)'와 애플의 데이터 암호화 기술을 적용해 기기 사용 과정에서 발생하는 개인정보와 생활 데이터를 보호하도록 했다.

디자인은 애플 특유의 간결한 외관과 LG전자의 공간 가전 철학을 반영했다. 제품 색상은 에센스 그라파이트, 에센스 화이트, 에센스 실버 등 3종으로 구성했으며, 이음새를 최소화해 실내 인테리어와 조화를 이루도록 설계했다.

LG전자는 이번 협력을 통해 AI홈 사업의 제품군을 확대하는 동시에 글로벌 시장에서 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

기존 AI 가전과 AI홈 허브 '씽큐 온', 플랫폼 '씽큐'를 중심으로 구축해 온 생태계에 보안·출입·실내환경 관리 기기를 추가함으로써 집 안 전체를 연결하는 AI홈 서비스를 강화할 수 있게 됐다.

애플과의 협력은 글로벌 고객 기반을 확대하는 계기도 될 전망이다. 애플은 25억대 이상의 활성 기기를 확보하고 있어 LG전자는 기존 가전 고객뿐 아니라 애플 생태계를 이용하는 소비자까지 잠재 고객으로 확보할 수 있다.

LG전자는 앞으로 개별 가전제품을 판매하는 사업을 넘어 주거 공간의 다양한 기기와 서비스를 통합 관리하는 AI홈 플랫폼 사업을 확대한다는 방침이다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터장은 "LG전자의 가전 및 집 안 공간에 대한 전문성과 애플의 독보적인 사용자 경험, 그리고 양사의 강력한 보안 역량을 결합해 안전하고 직관적인 AI홈 경험을 제공하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com