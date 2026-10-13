[종합] 손에 흉기 묶고 난동…'인천 칼부림 사건'에 8명 부상

양손에 흉기 들고 배회하다 난동…여성 1명 심정지 상태로 병원 이송

점주들에 제지당하기도…'전자발찌 착용 출소자' 현행범 체포

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 인천 남동구 구월동의 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기를 휘둘러 이용객 8명이 다쳤다. 이 가운데 20대 여성 1명은 심정지 상태로 병원에 옮겨져 수술을 받고 있는 것으로 전해졌다.

13일 경찰에 따르면 인천 남동경찰서는 이날 오후 구월동 홈플러스 인천구월점 등이 입점한 상업시설에서 이용객들에게 흉기를 휘두른 혐의로 A(59)씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다.

[인포그래픽=챗GPT]

A씨는 오후 1시40분쯤 해당 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 8명을 다치게 한 혐의를 받는다. 소방당국과 경찰에는 오후 1시49분쯤 흉기 난동이 발생했다는 신고가 접수됐다. 남성은 상가 점주 2명에 의해 난동이 제지됐고 경찰이 A씨를 체포했다.

현재까지 파악된 부상자는 총 8명이다. 이 중 20대 여성 1명이 심정지 상태에 빠져 수술을 받고 있는 것으로 전해졌다. 나머지 7명은 갈비뼈·어깨·등 부위의 좌상과 가슴 열상, 팔목 타박상 등의 부상을 입었다.

사건 발생 당시 피해자 6명은 지상 2층에, 1명은 지상 3층에, 나머지 1명은 지하 1층에 있었던 것으로 파악됐다. 목격자들에 따르면 점심을 먹으러 온 인근 매장 직원과 손님이 피해를 봤다.

상가 상인들에 따르면 A씨는 양손에 흉기를 고정한 상태로 건물 내부를 이동하며 이용객들을 공격했다. 경찰은 A씨로부터 흉기 2점을 압수했다. A씨는 또 범행 1시간 전부터 건물 안을 배회했다.

A씨는 과거 살인미수 혐의로 징역 4년을 선고받고 복역한 뒤 출소한 것으로 알려졌다. 범행 당시에도 위치추적 전자장치인 전자발찌를 착용했던 것으로 파악됐다. 전자발찌 부착 기간은 2029년 2월까지인 것으로 알려졌다. A씨는 또 지난 9월 인천 계양구에 있는 한 피부과 앞에서 1인 시위를 벌이면서도 흉기를 소지해 경찰이 흉기소지죄로 수사 중이었던 것으로 파악됐다.

경찰은 남동경찰서장의 현장 지휘 아래 경찰관 30여 명을 투입해 현장을 통제하고 사건 경위를 조사 중이다. 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등을 확인하고 있다.

김종철 경찰청장 직무대행은 이번 사건에 대한 엄정 수사와 함께 피해자 보호·지원을 지시했다. 또 긴급 국·관 회의를 열고 오후 5시30분 전국 시도경찰청장 화상회의를 개최했다.

김종철 직무대행은 전국 시도경찰청에 다중 밀집 장소에 경찰력을 충분히 배치하라고 지시했다. 또 공공장소 흉기 소지 행위와 온라인 범죄 예고 글에 대한 선제적인 단속 강화를 주문했다. 김 직무대행은 화상회의 이후 인천 사건 현장을 찾아 현장 조치 상황을 점검할 예정이다.

법무부도 이번 인천 흉기난동 사건과 관련해 공식 사과하고 전자감독 지도·감독 체계를 전면 재점검하겠다고 밝혔다.

법무부는 이날 입장문을 내고 "오늘 인천에서 일어난 전자감독 대상자의 흉기난동 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "이번 사건을 매우 엄중하게 인식하고 있으며 사건 경위와 전자감독 관리 과정 전반에 대해 철저히 조사하고 있다"며 "전자감독 지도·감독 체계를 전면 재점검하고 필요한 제도 개선과 보완 대책을 신속히 마련하겠다"고 강조했다.

calebcao@newspim.com