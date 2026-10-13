전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.13 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 법원·공소청·중수청

속보

더보기

'정교유착 의혹' 한학자, 항소심 첫 재판서 혐의 부인…"윤영호 독단 범행"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한학자 통일교 총재가 13일 항소심 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다.
  • 한 총재 측은 윤영호 전 본부장이 정치권 접촉과 금품 제공을 독단했다고 주장했다.
  • 특검은 헌법 가치를 침해한 중대 범죄라며 1심 형량이 가볍다고 항소했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한학자 측 "尹 접촉·김건희 명품 선물, 사전 보고·승인 없었다"
"윤영호 진술, 반대신문권 침해로 증거능력 없어"
특검 "정교분리 근간 훼손…1심 형량 지나치게 가벼워"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 정치권에 불법 정치자금을 제공하고 김건희 여사에게 고가의 금품을 건네며 통일교 현안을 청탁한 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 한학자 통일교 총재가 항소심 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다.한 총재 측은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 정치권 접촉과 금품 제공을 독자적으로 추진했다며 공모관계를 부인했다. 

서울고법 형사13부(재판장 김무신)는 13일 정치자금법 위반 등 혐의로 기소된 한 총재와 정원주 전 통일교 비서실장, 윤 전 본부장에 대한 항소심 첫 공판을 열었다. 한 총재는 이날 휠체어를 타고 법정에 출석했다.

정치권에 불법 정치자금을 제공하고 김건희 여사에게 고가의 금품을 건네며 통일교 현안을 청탁한 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받은 한학자 통일교 총재가 항소심 첫 재판에서 혐의를 전면 부인했다. 사진은 '정교 유착' 혐의로 1심에서 징역 2년 선고 받은 한 총재가 지난 8월 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나오고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

한 총재는 2022년 1월 권성동 전 국민의힘 의원에게 불법 정치자금 1억원을 전달하고, 같은 해 3~4월 통일교 자금 1억4400만원을 국민의힘 측에 이른바 '쪼개기 후원'한 혐의를 받는다. 또 '건진법사' 전성배 씨를 통해 김 여사에게 8000만원 상당의 금품을 건네며 통일교 현안을 청탁하고, 금품 구입에 통일교 자금을 사용한 혐의도 있다.

1심은 지난 8월 한 총재의 주요 혐의를 유죄로 인정해 정치자금법 위반 혐의에 징역 1년, 청탁금지법 위반 및 업무상 횡령 혐의에 징역 1년을 각각 선고했다. 다만 증거인멸교사와 일부 횡령 혐의는 특검 수사 대상에 해당하지 않는다며 공소기각하고, 쪼개기 후원금 관련 일부 횡령 혐의는 무죄로 판단했다.

이날 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 1심의 사실오인과 법리오해, 양형부당을 주장했다.

특검 측은 "이 사건은 정교분리의 근간이 훼손되고 민주주의의 핵심인 선거의 공정이 형해화되는 등 다수의 헌법적 가치를 중대하게 침해한 사건"이라며 "원심의 선고형은 피고인들의 죄책에 비해 지나치게 가볍다"고 밝혔다.

이어 한 총재가 종교단체의 물적·인적 조직을 사유화하고 정치권력과 이해관계를 충족하기 위한 거래를 했다고 주장했다. 1심에서 무죄로 판단한 쪼개기 후원 관련 횡령 혐의에 대해서도 불법영득의사가 인정되며, 공소기각된 증거인멸교사와 일부 횡령 혐의 역시 특검 수사 대상에 포함된다고 강조했다.

반면 한 총재 측은 윤 전 본부장이 정치권과의 접촉을 독자적으로 추진했으며 한 총재에게 사전 보고하거나 승인을 받은 사실이 없다고 주장했다.

한 총재 측 변호인은 "공소사실이 전제한 궁극적인 목적인 윤석열에 대한 접촉은 윤영호가 독단적으로 진행했다"며 "사전에 피고인에게 보고하지 않았고 예방 후에도 즉시 사후 보고하지 않았다"고 밝혔다.

특히 윤 전 본부장이 윤 전 대통령을 만난 뒤 한 총재에게 곧바로 보고하지 않고 배우자와 호텔 라운지에서 샴페인을 마시며 자축했다는 점을 언급했다. 정치권 접촉이 한 총재와 공유한 목표였다면 만남 직후 경과를 보고하는 것이 자연스럽지만 그러지 않았다는 취지다.

한 총재 측은 1심 유죄 판단의 핵심 근거인 윤 전 본부장의 진술에 증거능력이 없다는 주장도 펼쳤다.

한 총재 측은 "피고인의 공모와 관련된 부분은 윤영호 진술 외에는 없다"며 "윤영호가 핵심적인 반대신문에 대해 증언을 거부해 실질적인 반대신문권이 침해됐다"고 주장했다.

이어 "윤영호의 진술을 제외하면 피고인과 관련된 증거가 없어 원심판결은 파기돼야 한다"고 강조했다.

권 전 의원에게 전달된 1억원과 관련해서도 윤 전 본부장의 진술이 객관적인 자료와 일치하지 않는다고 지적했다. 윤 전 본부장이 작성한 특별보고 자료에 당시 권 전 의원에 대한 금품 제공 내용이 없고, 현금의 포장 형태와 전달 경위 등에 관한 진술도 일관되지 않는다는 것이다.

김 여사에게 제공된 샤넬 가방과 그라프 목걸이 역시 윤 전 본부장이 독자적으로 결정했다고 주장했다. 선물 품목 선정과 한 총재의 사전 승인 여부에 관한 윤 전 본부장의 진술이 여러 차례 달라졌다는 점을 근거로 제시했다.

정 전 실장 측도 윤 전 본부장의 독단적인 범행이라는 입장을 밝혔다. 윤 전 본부장이 통일교 내부에서 자신의 지위를 유지하고 개인적인 이익을 얻기 위해 정치권 인맥을 구축했으며, 그 과정에서 한 총재와 정 전 실장에게 관련 내용을 보고하지 않았다는 주장이다.

한편 이날 재판에서는 지난 2일 공소청 출범에 따른 특검 파견검사의 자격 문제도 거론됐다. 특검 측은 법무부가 기존 파견명령의 효력이 유지된다는 의견을 회신했다고 밝혔고, 재판부는 파견검사의 지위가 유효한 것으로 보고 재판을 진행했다.

재판부는 피고인별 항소이유 진술과 증거채택 여부에 대한 논의를 마친 뒤 한 총재에 대한 보석심문을 진행할 예정이다. 한 총재는 구속집행정지 결정에 따라 오는 20일 오후 3시까지 석방 상태를 유지한다.

pmk1459@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
금융위·방미통위 내년 세종行...외교·안보 부처도 이전 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중대범죄수사청(중수청), 고위공직자범죄수사처(공수처) 등 주요 국가기관의 청사를 새로 지어 세종시로 이전한다. 수사·보안 등 업무 특성상 독립청사가 필요한 17개 기관, 공무원 6934명이 대상으로 2031년경 이전을 목표로 한다. 윤호중 행정안전부 장관은 13일 '2차 중앙행정기관 이전 관련' 브리핑에서 "신축 후 이전하는 기관으로는 외교부, 통일부, 국방부, 감사원, 경찰청, 공소청, 중수청, 고위공직자범죄수사처 등이 해당되며, 수사·보안 등 업무 특성에 맞는 최적의 시설을 마련하겠다"고 밝혔다. 윤 장관은 "독립청사와 특수시설이 필요한 17개 기관, 6934명은 업무 특성에 맞는 청사를 신축한 뒤 이전하겠다"며 "해당 기관들은 내년부터 청사 신축 작업을 시작하면, 2031년경에는 이전이 가능할 것으로 보고 있다"고 말했다. 윤호중 행정안전부 장관. [사진= 행정안전부] 이번 이전 대상은 수도권 소재 중앙행정기관 등 총 44개 기관, 공무원 정원 기준 9929명이다. 윤 장관은 "현재 수도권에 있는 총 142개의 행정기관을 대상으로 검토한 결과 국정 운영의 효율성을 위해 중앙부처는 모두 세종으로 이전하되 직접 대민서비스를 담당하는 소속기관은 이전 대상에서 제외했다"고 설명했다. 정부는 기관별 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 임차청사를 활용한 조기 이전과 독립청사 신축 후 이전 등 두 가지 방식으로 이전을 추진한다. 독립청사가 필요하지 않은 27개 기관은 2027년 중 단계적으로 세종으로 이전한다. 윤 장관은 "상반기에는 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 등 6개 기관의 이전을 우선 추진하겠다"고 말했다. 이어 "하반기에는 금융위원회를 비롯해 각 부처 소속기관 및 각종 자문위원회 등 나머지 19개 기관의 이전을 추진하여 임차청사 활용 기관은 내년 안에 이전을 마무리하겠다"고 밝혔다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 이전 시점을 결정할 계획이다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 등 대통령 관련 기관은 이번 이전 일정과 별개로 검토한다. 윤 장관은 "대통령비서실, 국가안보실 등 대통령 연계기관의 이전은 대통령 집무실 완전 이전 시기 등을 고려하여 별도로 검토하겠다"고 말했다. [인포그래픽=챗GPT] 정부는 외교부와 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부의 세종 이전을 위한 법 개정도 추진한다. 현행 행복도시법상 이들 5개 부처는 이전 제외기관으로 규정돼 있다. 정부는 국회와 협력해 해당 조항을 개정하고 이전에 필요한 예산을 확보할 방침이다. 윤 장관은 "국회와 긴밀히 협력하여 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부를 이전 제외기관에서 삭제하는 행복도시법 개정과 필요한 예산 확보를 추진하겠다"고 밝혔다. 이전 공무원과 가족의 정착을 위한 주거·교통 지원방안도 마련한다. 윤 장관은 "기관 이전은 공무원과 가족의 생활에 큰 변화를 가져오는 만큼, 충분히 소통하며 이전에 따른 어려움을 줄여 나가겠다"고 말했다. 이어 "중앙행정기관의 이전은 단순히 정부의 공간을 옮기는 데 그치는 일이 아니다"라며 "수도권 일극체제를 극복하고, 국토를 균형있게 활용하는 공간전략이자, 대한민국의 지속가능한 미래와 새로운 도약을 이끄는 성장전략"이라고 강조했다. 그러면서 "정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무방식 개선을 함께 추진하여, 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.   abc123@newspim.com 2026-10-13 14:12
사진
'2026 한강 청년 버스킹 축제' 18일 한강공원서 개최 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 선선한 가을바람이 부는 한강에서 청년 음악가들의 다채로운 공연과 시민 참여형 프로그램이 펼쳐진다. 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원하는 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 오는 18일 여의도한강공원 녹음수광장에서 열린다. 행사는 오후 1시부터 5시까지 진행되며 모든 공연과 체험 프로그램은 무료로 운영된다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제 DAY OFF SEOUL' 포스터 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 올해 축제는 '한강 위에서 하루를 통째로 쉬어가는 청년 문화 축제'를 주제로 마련된다. 음악과 피크닉, 한강, 가을을 결합해 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 열린 문화 공간을 조성하고 시민 참여와 청년 예술가 발굴을 함께 꾀한다. 청년 예술가에게는 시민과 만나는 무대를, 시민에게는 일상에서 잠시 벗어나 문화와 휴식을 함께 즐길 수 있는 공간을 제공한다는 취지다. 축제의 중심은 청년 음악가들의 버스킹 무대다. 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지' 출신의 김은찬밴드,신직선,윤태경,윤준,채수빈,심각한 개구리, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z) 등 10팀이 참여해 각기 다른 장르와 개성을 담은 음악을 선보인다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = '히든스테이지' 대상 심각한 개구리(위 왼쪽부터 시계방향으로), 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드. [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 특히 지난 7일 열린 '히든스테이지' 결선에서 대상을 받은 심각한 개구리를 비롯해 최우수상 윤태경, 우수상 김은찬밴드 등 수상자들도 이번 축제를 통해 다시 관객들과 만난다. 경연 무대에서 실력을 겨룬 청년 음악가들이 이번에는 한강 야외 무대로 자리를 옮겨 시민들과 가까이에서 호흡할 예정이다. 청년 아티스트들의 공연에 더해 특별 초청 무대도 마련된다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 활동하는 컨템포러리 재즈밴드 '김루꾸밴드'와 국악·비보이·아크로바틱 등을 결합한 퍼포먼스팀 '라스트릿크루', 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)이 무대에 올라 축제의 볼거리를 더한다. 싱어송라이터들의 음악부터 재즈와 퍼포먼스, 비트박스까지 서로 다른 장르의 무대를 한자리에서 만나볼 수 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 사진 위쪽부터 라스트릿크루, 김루꾸밴드, 비트박서 잭브라이언(Jackbryan). [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 시민도 직접 무대의 주인공이 될 수 있다. '시민과 함께하는 버스킹' 참가 희망자는 축제 공식 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 개인 또는 팀 단위로 지원 가능하다. 신청자의 자기소개와 활동 경력, 희망 공연곡과 장르, 공연 영상 등을 종합적으로 검토해 참가자를 선정한다. 선정된 참가자는 '시민과 함께하는 버스킹' 무대에 참여하게 된다. 청년 뮤지션의 공연과 함께 시민에게도 직접 무대에 참여할 기회를 제공한다. 무대 밖에서는 공연과 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 이어진다. '서울의 향을 찾아서'에서는 서울을 대표하는 핫플레이스 이미지를 향으로 구현해 시향한 뒤 원하는 향료를 더해 자신만의 맞춤 향수를 만들 수 있다. 여러 향을 직접 맡아보고 취향에 맞게 조합해 결과물을 만드는 방식이다. '한강 포토 스테이션'에서는 축제 현장의 즐거운 순간을 간직할 수 있도록 즉석 사진 인화 부스 '한강로 사진관'을 운영한다. 현장에서 촬영한 사진을 인화해 축제의 순간을 기록할 수 있도록 마련했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강 포토 스테이션 [사진=감엔터테인먼트] 2026.10.08 taeyi427@newspim.com 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 참여형 아카이브 프로그램 '한강 사운드 엽서'도 준비된다. 공연 관람에 더해 향수 제작과 사진, 엽서 등 다양한 방식으로 축제를 즐길 수 있도록 구성했다. 주최 측은 "청년 음악가들이 시민과 가까이에서 소통하고, 시민들도 공연과 체험에 직접 참여할 수 있는 축제를 준비하고 있다"며 "가을 한강에서 음악과 휴식을 함께 즐기는 특별한 하루가 되길 바란다"고 말했다. taeyi427@newspim.com 2026-10-13 06:33

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동