김명숙 세종시의원 "복합커뮤니티센터, 예방 중심 시설관리 필요"

올해 유지관리 예산 108억여원…반복 보수 원인 분석·중장기 계획 주문

내년 수선 요구액 9억5680만 원 중 5억8450만 원 미반영…안전 대책 촉구

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 김명숙 세종시의원(더불어민주당)이 복합커뮤니티센터(복컴)의 반복적인 시설 보수와 안전 예산 확보를 위한 예방적·중장기 관리체계 마련을 촉구했다.

13일 시의회에 따르면 김 의원은 이날 열린 자치행정국 소관 행정사무감사에서 복컴 시설의 노후화에 따른 유지관리 부담과 안전 관련 보수 예산의 미반영 문제를 지적하고, 시민 안전을 최우선으로 한 시설관리 대책을 주문했다.

김명숙 세종시의원이 13일 세종시 자치행정국 소관 행정사무감사에서 복합커뮤니티센터의 예방적·중장기 시설관리체계 마련을 촉구했다. [사진=세종시의회] 2026.10.13 vincent977@newspim.com

세종시 제출자료에 따르면 읍면동 복컴 유지관리 예산은 2024년 104억1051만3000원에서 2025년 104억1667만9000원, 2026년 108억2173만6000원으로 증가했다.

김 의원은 "복컴의 노후화가 본격화하고 신규 시설까지 늘어나면 인건비와 공공운영비는 물론 시설 수선·교체 비용도 지속적으로 증가할 수 있다"며 "단년도 보수에 그치지 않고 시설별 노후도와 교체 주기를 고려한 중장기 재정계획을 마련해야 한다"고 강조했다.

반복적인 보수의 원인을 파악하고 공사 이후 점검을 강화해야 한다는 점도 짚었다.

김 의원은 "공사를 했다는 사실보다 중요한 것은 같은 문제가 왜 반복되는지 원인을 확인하고, 공사 이후 실제로 문제가 해결됐는지 현장에서 다시 확인하는 것"이라며 "시설 규모와 이용 형태가 다른 만큼 정기점검과 예방정비, 고장 발생 이후 후속조치까지 연계하는 실질적인 유지관리계획이 필요하다"고 말했다.

2027년도 복컴 수선 요구액은 9억5680만 원이지만, 자치분권 특별회계 우선순위 사업으로 선정된 금액은 3억7230만원에 그쳤다. 이에 따라 5억8450만 원이 미반영됐으며 선정 사업 중 법령 기준 충족과 안전사고 예방을 위한 1순위 사업은 1억2600만 원 규모다.

실제 시설 이용에 지장을 주거나 안전사고 우려가 있는 사례도 제시했다. 김 의원은 "종촌동 어린이놀이터는 탄성바닥이 들떠 어린이집 비상문을 정상적으로 열기 어려워 일부 바닥을 절개해 사용하고 있으며, 아름동 복컴은 노후 데크의 부식과 파손으로 해당 구역 출입을 전면 통제하고 있다"며 "시설 보수는 단순한 이용 불편보다 시민의 생명과 안전, 법정 안전기준 충족 여부를 최우선으로 고려해야 한다"고 강조했다.

어진동 복컴 체육관의 바닥 우드플로링 꺼짐 문제도 거론했다. 운동 중 사고가 발생한 사례가 보고됐으며, 바닥 전면 교체에 4억5000만 원이 필요한 것으로 제출됐다. 하지만 단일 사업비가 전체 특별회계 예산 범위를 초과해 우선순위 사업에서 제외됐으며, 별도 일반회계로 추진할 예정이다.

김 의원은 "재정 여건을 이유로 안전 관련 보수가 장기간 미뤄져서는 안 된다"며 "예산이 반영되지 않은 사업도 구체적인 보수 시기와 재원 확보 계획을 마련해야 한다"고 주문했다.

이어 "복컴은 시민들이 매일 이용하는 생활밀착형 공공시설인 만큼 문제가 발생할 때마다 예산을 투입해 수리하는 방식에서 벗어나야 한다"며 "시설별 노후도와 안전위험도, 반복 고장 이력을 체계적으로 관리하고 이를 다음 연도 예산과 중장기 유지관리계획에 연계해야 한다"고 말했다.

그러면서 "올해 실시한 점검과 보수 결과를 2027년 예산에 충실히 반영하고, 신규 복컴 인수 단계부터 5년·10년 뒤 예상되는 주요 설비 교체와 유지관리 비용까지 미리 검토해야 한다"며 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 시설관리체계를 마련해 달라"고 당부했다.

vincent977@newspim.com