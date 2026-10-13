김도영·최민석 발탁, 곽빈 제외...야구대표팀, APBC 33인 명단 발표

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달 주역인 김도영(KIA)과 최민석(두산) 등이 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 대표팀에 승선했다. 반면 올 시즌 KBO리그 최고 투수로 활약한 곽빈(두산)은 명단에서 제외됐다.

한국야구위원회(KBO)는 13일 전력강화위원회를 통해 확정한 2026 APBC 대표팀 엔트리 33명을 발표했다. 이번 대회는 오는 11월 12일부터 15일까지 일본 도쿄에서 개최되며 한국, 일본, 대만, 호주 등 4개국이 참가한다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김도영이 지난 3월 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 3차전 대만과의 경기에서 6회 투런 홈런을 친 후 포효하고 있다.

APBC는 24세 이하(2002년 1월 1일 이후 출생) 또는 프로 입단 3년 차 이내(2024년 이후 입단) 선수들이 출전하는 대회다. 여기에 29세 이하 선수 3명을 와일드카드로 선발할 수 있다.

대표팀에는 올 시즌 홈런왕에 오른 김도영을 비롯해 안현민(KT), 이재현(삼성), 김주원(NC), 문현빈(한화) 등 각 구단의 주축 선수들이 이름을 올렸다.

마운드에서는 아시안게임 금메달에 힘을 보탠 최민석을 비롯해 김진욱(롯데) 등이 발탁됐다. 박재현(KIA), 문정빈(LG) 등 젊은 선수들도 태극마크를 달게 됐다. 와일드카드 3명은 최준용과 한동희(이상 롯데), 김지찬(삼성)으로 구성됐다.

반면 평균자책점과 탈삼진 2관왕에 오른 곽빈과 조병현(SSG) 등 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전했던 투수들은 선수 보호 차원에서 제외됐다.

[서울=뉴스핌] 한국 최민석이 22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 홍콩과 조별리그 2차전에서 선발로 나서서 2이닝 무실점을 기록했다. [사진=두산 베어스] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

전력강화위원회는 잇따른 국제대회 출전으로 인한 피로 누적과 부상 위험을 고려해 WBC에 소집됐던 투수들을 선발하지 않기로 했다.

한국시리즈 진출팀의 투수도 최종 명단에서 제외된다. 이에 따라 정규시즌 우승으로 한국시리즈에 직행한 KT 소속 투수는 이번 명단에 포함되지 않았다.

이번에 발표된 33명은 향후 28명으로 조정된다. 포스트시즌 결과와 선수들의 몸 상태에 따라 최종 엔트리가 결정될 예정이다.

[서울=뉴스핌] 2026 APBC 33인 엔트리 명단. [사진 = KBO] 2026.10.13 wcn05002@newspim.com

대표팀은 11월 1일 소집돼 2일부터 8일까지 국내 훈련과 연습경기를 소화한 뒤 9일 일본으로 출국한다. 한국은 12일 호주, 13일 일본, 14일 대만과 차례로 맞붙는다. 결승전은 15일 열린다.

2017년과 2023년 대회에서 모두 일본에 밀려 준우승에 그쳤던 한국은 이번 대회에서 첫 우승에 도전한다.

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