'한화포레나 지제역' 대단지 출격…평택 미분양 한파 뚫을까

평택 잇단 미달…흥행 시험대

삼성 P5 증설·분양가가 변수

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 평택 세교동에 들어서는 '한화포레나 지제역'이 분양을 앞두고 있다. 올해 평택에서 공공·민간 분양 단지의 청약 미달이 잇따른 가운데 삼성전자 평택캠퍼스 P5 라인 공사와 평택지제역 생활권, 지제역 일대 신축 아파트의 희소성이 수요를 끌어낼 수 있을지 관심이 모인다.

한화포레나 지제역은 총 1098가구 규모의 대단지로, 평택지제역 생활권과 삼성전자 평택캠퍼스 접근성을 갖췄다. 다만 올해 평택 분양시장에서 청약 미달이 이어진 만큼 지제역 일대의 신축 수요와 반도체 산업에 따른 배후수요 기대가 실제 청약 성적으로 이어질지가 관건이다.

[AI일러스트 = 최현민 기자]

◆ 평택 잇단 미달…흥행 시험대

14일 업계에 따르면 올해 평택에서 신규 분양 단지들의 청약 미달이 잇따른 가운데 한화포레나 지제역이 지제역 생활권과 삼성전자 평택캠퍼스 배후수요를 바탕으로 상대적으로 양호한 청약 성적을 거둘 수 있다는 전망이 나온다.

올해 평택 분양시장 분위기는 전반적으로 녹록지 않았다. 지난 4월 청약을 진행한 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양은 일반공급 580가구 모집에 164건이 접수돼 상당수 주택형에서 모집가구를 채우지 못했다. 전용 74㎡A는 168가구 모집에 43건, 84㎡B는 149가구 모집에 19건이 접수됐다.

지난 7월 공급된 '평택역 더센트럴45'도 총 99가구 모집에서 평균 경쟁률이 1대 1을 밑돌았다. 전용 79㎡와 84㎡ 일부 주택형은 2순위까지 청약을 받은 뒤에도 잔여 물량이 남았다. 공공분양뿐 아니라 평택역 생활권 민간분양에서도 수요 위축이 확인된 셈이다.

평택은 지난해까지 쌓였던 미분양 물량을 줄여왔지만 신규 공급에 대한 청약 수요가 모든 지역으로 확산되지는 않고 있다. 평택 미분양 주택은 지난해 2월 5868가구에서 올해 2월 2612가구로 절반 이상 줄었지만 개별 분양단지에서는 입지와 가격 등에 따라 청약 성적이 엇갈리고 있다.

이런 상황에서 한화 건설부문은 이달 평택시 세교동 725번지 일원에 한화포레나 지제역을 공급한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 12개 동, 전용 84·116㎡ 총 1098가구 규모다. 이 가운데 전용 84㎡가 950가구로 전체의 80% 이상을 차지한다.

◆ 삼성 P5 증설·분양가가 변수

한화포레나 지제역의 가장 큰 차별점은 입지다. 단지는 삼성전자 평택캠퍼스에서 반경 약 5㎞에 위치해 있고 평택지제역 생활권을 공유한다. 평택지제역에서는 수도권 전철 1호선과 KTX·SRT를 이용할 수 있으며 수도권광역급행철도(GTX)-A·C 연장사업도 추진되고 있다.

특히 삼성전자 평택캠퍼스의 추가 투자는 주택 수요 측면에서 주요 변수로 꼽힌다. 평택캠퍼스에서는 현재 초대형 반도체 생산시설인 P5 라인 공사가 진행되고 있다. 평택캠퍼스는 약 87만평 규모로 조성돼 있으며 현재 1단지 4개 라인과 2단지 2개 라인을 갖추고 있다.

다만 반도체 생산시설 공사가 곧바로 청약 수요 증가로 이어진다고 보기는 어렵다. 실제 근무인력 확대와 협력업체 유입, 산업시설 가동까지 시차가 발생할 수 있는 만큼 이번 분양에서는 삼성전자 배후수요에 대한 기대와 현재 평택 분양시장 상황을 함께 봐야 한다는 관측이 나온다.

공급 측면에서는 지제역 생활권의 희소성이 상대적인 강점으로 꼽힌다. 지난 2024년 이후 평택 전체 입주 물량 2만5973가구 가운데 고덕·인접지역과 화양·인접지역 물량은 2만3542가구로 90.6%를 차지했다. 반면 지제·세교·동삭·칠원 등 지제역 일대 입주 물량 비중은 상대적으로 낮았다.

삼성전자 평택캠퍼스 증설과 교통망 확충 기대가 실수요를 끌어들이고 분양가까지 경쟁력을 확보한다면 올해 이어진 미달 흐름과 다른 결과가 나올 가능성이 있다. 반대로 가격 부담이 커질 경우 대단지·브랜드와 반도체 배후수요만으로는 평택 전반의 위축된 청약 심리를 되돌리기 어려울 수 있다는 관측도 나온다.

업계 관계자는 "삼성전자 평택캠퍼스 추가 투자와 교통망 확충 기대는 분명한 호재지만 결국 실제 청약에서는 분양가가 가장 큰 변수"라며 "주변 시세와의 가격 경쟁력이 확보된다면 올해 평택에서 이어진 미달 흐름과는 다른 결과가 나올 가능성이 있다"고 말했다.

min72@newspim.com