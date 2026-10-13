[프로농구] 정관장 레드부스터스, 13일 홈경기 'GLPro 브랜드데이' 개최

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[안양=뉴스핌] 이웅희 기자=정관장 농구단 레드부스터스가 13일 오후 7시 고양 소노 스카이거너스와의 홈경기에서 'GLPro(지엘프로) 브랜드데이'를 개최한다.

이번 브랜드데이는 농구 경기와 건강 관리 메시지를 접목해 경기장을 찾은 팬들에게 색다른 관람 경험을 제공하고, 정관장의 혈당 건강 전문 브랜드 'GLPro(지엘프로)'를 알리기 위해 마련했다.

'GLPro(지엘프로)'는 식약처로부터 '혈당조절에 도움을 줄 수 있음' 기능성을 인정받은 정관장 홍삼을 주원료로 한 혈당 전문 건강기능식품 브랜드로 2024년 10월 출시 이후 국내에서만 누적 매출 200억을 달성했다. 혈당관리에 도움을 주는 'GLPro 코어', 혈당과 체지방 관리에 도움을 주는 'GLPro 더블컷', 혈당과 피로 관리에 도움을 주는 'GLPro 밸런스'로 구성되어 있다.

이날 경기장을 찾은 모든 관중에게 'GLPro 코어(1개)'를 증정하고, 경기 전부터 하프타임까지 경기장 곳곳에서 다양한 체험 프로그램과 이벤트를 선보일 예정이다.

경기장 외부에서는 '혈당 Zero 챌린지' 등 이벤트를 통해 팬들이 현장에서 브랜드를 경험하고 건강 관리에 대한 관심을 높일 수 있도록 체험 중심으로 구성했다.

경기 중에는 'GLPro(지엘프로) 밸런스 퀴즈'와 '구역별 GLPro 더블컷 응원타임'을 통해 경기의 재미와 현장의 열기를 더한다. 하프타임에는 밸런스 보드를 활용한 'GLpro 코어 챌린지' 이벤트를 진행, 사전에 SNS를 통해 모집한 참가자를 대상으로 이색적인 경험을 선사할 계획이다.

정관장 레드부스터스는 이번 GLPro 브랜드데이를 통해 스포츠 관람과 브랜드 체험이 어우러진

색다른 홈경기 컨텐츠를 선보이는 동시에 향후에도 다양한 파트너사와 협력을 통해 팬들이 함께 즐길 수 있는 색다른 경험을 제공할 예정이다.

또한 이날 홈경기에는 최근 말레이시아에서도 인기를 얻고 있는 'GLPro(지엘프로)'의 현지 파트너사인 Wellous Group 대표이자 말레이시아 前 농구 국가대표 선수 출신인 Lee Koon Tan 대표가 참석해 승리 기원 시투를 진행할 예정이다.

한편, 정관장은 지난 1월 'GLPro 코어'를 말레이시아에 처음 수출한 이후 현지시장에서 빠르게 입지를 확대하고 있다. 이날 정관장은 말레이시아 Wellous Group의 경영진과 현지 인플루언서 등 33명을 초청해, GLPro(지엘프로)의 브랜드를 직접 경험할 수 있는 다양한 프로그램을 제공할 예정이다.

iaspire@newspim.com