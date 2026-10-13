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화성 향남의 미래 담았다...KCC건설 '향남역 그로브 스위첸' 분양

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AI 핵심 요약

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  • KCC건설은 8일 화성시 향남읍에 933가구 규모 단지 분양을 시작했다
  • 향남역 그로브 스위첸은 산업단지와 학교·상업시설 인근 입지를 갖췄다
  • 청약은 12일부터 진행되며 84㎡ 분양가는 5억원 중반대로 책정됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 경기도 화성시 만세구 하길리 404-2번지 일원에 들어서는 '향남역 그로브 스위첸'이 지난 10월 8일 견본주택을 개관하고 분양에 나섰다. KCC건설의 주거 브랜드 '스위첸'을 적용한 단지로, 경기 남서부권 주요 산업단지와의 접근성과 생활 인프라를 갖춘 것이 특징이다.

단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 전용면적 71~147㎡, 총 933가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 ▲71㎡ 49가구 ▲84㎡A 371가구 ▲84㎡B 138가구 ▲84㎡C 138가구 ▲84㎡D 125가구 ▲107㎡A 58가구 ▲107㎡B 52가구 ▲147㎡PH 2가구다.

청약 일정은 10월 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 10월 20일이며, 정당계약은 11월 2일부터 4일까지 3일간 진행된다.

◆ 주요 산업단지 인접…교육·생활 인프라 갖춰

향남역 그로브 스위첸은 향남제약산업단지와 발안산업단지 등 화성 서부권 주요 산업단지와 가깝다. 인근에서는 반도체·미래차 부품·스마트물류·친환경에너지 관련 기업 유치를 목표로 약 73만6000㎡ 규모의 H-테크노밸리 조성사업이 추진되고 있다. 사업은 2028년 준공을 목표로 하고 있으며, 산업 기반 확충에 따라 고용과 배후 주거수요가 늘어날 가능성이 있다.

향남역 그로브 스위첸 투시도. [자료=KCC건설]

교육시설과 생활편의시설도 인근에 자리한다. 단지에서 약 100m 거리에 하길중학교와 하길고등학교가 있으며, 화원초등학교와 서봉초등학교도 도보권에 있다. 약 400m 거리의 중심상업지구에서는 쇼핑·외식시설을 비롯해 의료·금융 등 생활편의시설을 이용할 수 있다.

단지 앞에는 약 4만3194㎡ 규모의 풍경공원이 조성돼 있다. 공원 내 운동시설과 휴게시설, 산책로를 이용할 수 있으며, 단지 조경과 공원을 잇는 보행 동선도 계획돼 있다.

◆ 신안산선 연장 추진…교통 접근성 개선 기대

교통 여건으로는 서해선 향남역을 이용할 수 있다는 점이 꼽힌다. 국제테마파크에서 향남역까지 약 22.3㎞를 연결하는 신안산선 향남 연장사업도 추진되고 있다. 사업이 계획대로 진행되면 향남에서 여의도까지 환승 없이 이동할 수 있을 것으로 예상된다.

서해선과 경부고속선을 연결하는 사업도 추진 중으로, 향후 충청·호남권으로의 이동 편의 개선이 기대된다. 단지 앞 향남로와 하길로를 통해 지역 내 이동이 가능하며, 차량으로 10분대 거리에 있는 발안IC를 이용하면 서해안고속도로에 진입할 수 있다.

◆ 낮은 건폐율·특화 커뮤니티…교육·돌봄 서비스 도입

단지 설계에는 주거 쾌적성과 공간 활용성을 고려했다. 건폐율은 12.43%로 계획해 동 간 거리와 조경 공간을 확보하고, 남향 위주의 동 배치로 일조와 개방감을 높일 예정이다. 단지 외관에는 굿디자인 어워드(GD)에 선정된 '스위첸 디자인 매뉴얼 2.0'을 적용한다.

세대 내부는 주택형에 따라 분리형 욕실과 조망형 유리난간 등을 적용하며, 일부 타워형 주택형에는 오픈 발코니를 도입한다. 주차공간은 세대당 약 1.5대 규모로 계획됐다.

커뮤니티 시설로는 골프연습장과 사우나, 피트니스센터 등이 들어선다. 어린이를 위한 키즈클럽 '그로브 네스트'와 고령층을 위한 실버클럽 '에버그린라운지'도 조성할 예정이다.

교육·돌봄 서비스도 도입한다. 전문 교육 브랜드 '종로엠스쿨'과 아이 돌봄·교육 플랫폼 '째깍악어'를 통해 자녀 연령대에 맞는 교육 및 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.

◆ 전용 84㎡ 5억원 중반대…계약금 5%·중도금 무이자

전용면적 84㎡의 분양가는 5억원 중반대로 책정됐다. 계약금은 분양가의 5%이며, 중도금 60%에 대해서는 무이자 혜택을 제공한다.

단지가 들어서는 화성시 만세구 향남읍은 비규제지역으로, 거주의무기간과 재당첨 제한이 적용되지 않는다. 전매제한 기간은 6개월이다. 입주는 2029년 6월 예정이다.

분양 관계자는 "향남역 그로브 스위첸은 주요 산업단지와 가까운 입지에 생활 인프라를 갖췄으며, 신안산선 향남 연장과 H-테크노밸리 조성 등 지역 개발사업도 추진되고 있다"며 "향남권역에서 오랜만에 공급되는 브랜드 아파트인 만큼 차별화된 설계와 주거 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.

leedh@newspim.com

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