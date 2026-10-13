KCC건설, '향남역 그로브 스위첸' 933가구 분양

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[화성=뉴스핌] 노호근 기자 = KCC건설은 화성시 만세구 향남읍 하길리 일원에 들어서는 향남역 그로브 스위첸의 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입했다고 13일 밝혔다.

향남역 그로브 스위첸 조감도.[사진= KCC건설]

단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 7개 동, 총 933가구 규모로 조성된다.

전용면적은 71~147㎡로 △71㎡ 49가구 △84㎡ 772가구 △107㎡ 110가구 △147㎡ 펜트하우스 2가구로 구성된다.

청약은 12일 특별공급을 시작으로 13일 1순위, 14일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 20일이며 정당계약은 11월 2일부터 4일까지다.

향남역 그로브 스위첸은 향남권역에서 약 5년 만에 공급되는 신규 아파트로 단지 인근에는 약 73만6000㎡ 규모의 H-테크노밸리 조성사업이 추진되고 있다.

하길중학교와 하길고등학교가 단지에서 약 100m 거리에 있으며 화원초등학교와 서봉초등학교도 도보로 이용할 수 있다. 단지 인근에는 약 4만3194㎡ 규모의 풍경공원이 자리한다.

교통 여건으로는 서해선 향남역과 서해안고속도로 발안IC가 있다.

신안산선 향남 연장사업은 국제테마파크에서 향남역까지 약 22.3㎞를 연결하는 사업으로 2028년 12월 개통을 목표로 추진 중이다. 개통 시 향남에서 여의도까지 환승 없이 이동할 수 있다.

상품 설계는 낮은 건폐율 12.43%로 계획해 동 간 거리와 조경 공간을 확보했으며 일부 주택형에는 분리형 욕실과 조망형 유리난간, 오픈 발코니 등을 적용한다. 주차공간은 가구당 약 1.5대 규모로 마련한다.

전용면적 84㎡ 기준 분양가는 5억원 중반대다. 계약금 5%, 중도금 60% 무이자 혜택이 제공된다.

비규제지역에 들어서 거주의무기간과 재당첨 제한이 없으며 전매제한 기간은 6개월이다.

견본주택은 화성시 만세구 향남읍 하길리 404-1번지에 마련됐다. 입주는 2029년 6월 예정이다.

seraro@newspim.com