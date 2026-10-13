경찰서장 절반 교체…감사·수사 주요 보직에 향피제 전면 적용

AI 핵심 요약beta
- 경찰청은 13일 총경 385명 대상 하반기 전보 인사를 단행했다
- 전국 경찰서장 242명 중 118명을 교체하고 향피제를 전면 적용했다
- 수사 역량과 여성·아동·피해자 보호 강화 전문가도 배치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 전국 경찰서장 242명 가운데 118명(49%)을 교체했다. 시도경찰청 감사·수사 주요 보직과 경찰서장 직위에는 출신 지역 근무를 제한하는 향피제를 전면 적용했다.
경찰청은 13일 총 385개 직위를 대상으로 이 같은 내용의 2026년 하반기 총경 전보 인사를 단행했다고 밝혔다.
이번 인사에서는 경찰 업무의 공정성을 높이고 국민 신뢰를 회복하기 위해 시도경찰청 청문감사인권담당관과 수사 분야 주요 과장, 경찰서장 직위에 향피제를 적용했다. 향피제는 지역 유착을 막기 위해 해당 지역 출신의 근무를 제한하는 인사 원칙이다.
적용 범위는 직위별로 달리 정했다. 청문감사인권담당관과 수사 분야 주요 보직에는 시도 단위를 기준으로, 경찰서장에는 시도 단위 또는 도내 인사권역 단위를 기준으로 향피제를 적용했다.
현장 수사 역량을 강화하고 여성·아동·피해자 보호를 강화하기 위한 전문 인력 배치도 이뤄졌다. 수사 부서와 청문감사인권담당관, 여성청소년과장·여성안전과장 직위에는 해당 분야 경력 등 업무 역량을 중심으로 각 분야 전문가를 배치했다.
경찰청은 이번 총경급 인사를 끝으로 올해 하반기 인사를 마무리했다. 앞으로 변화된 형사사법 체계를 현장에 안착시키고 여성·아동과 피해자를 더욱 두텁게 보호하기 위해 경찰 업무를 지속적으로 혁신할 방침이다.
calebcao@newspim.com