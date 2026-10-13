삼성바이오, 폴리펩타이드 공개매수 87.88% 응모…최소 조건 충족

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스는 13일 폴리펩타이드그룹 공개매수 조건을 충족했다
- 매수 대상 주식 87.88%가 응모돼 최소 조건 66.7%를 넘어섰다
- 추가 응모와 규제 승인 후 11월 말 인수를 완료할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 최소 응모 조건을 충족했다. 추가 응모와 관계당국의 규제 승인 등을 거쳐 거래를 마무리하고 펩타이드 사업 확대에 나설 계획이다.
삼성바이오로직스는 지난달 15일부터 이달 12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 공개매수의 잠정 중간 결과, 매수 대상 주식의 87.88%가 응모했다고 13일 밝혔다. 거래 수락을 위한 최소 조건인 66.7%를 웃돌았다.
응모에는 폴리펩타이드그룹의 기존 최대주주인 드라우프니르홀딩의 보유 주식 전량 1837만5000주가 포함됐다. 독립 감사인 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표될 예정이다.
삼성바이오로직스는 오는 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 거친 후 유럽, 인도, 호주, 브라질 등 관계당국의 규제 승인을 받은 뒤 10 거래일 이내에 대금을 지급할 계획이다. 지난 7월 인수 계약을 체결한 이 거래는 올해 11월 말까지 최종 완료될 예정이며, 인수 금액은 14억6000만 스위스프랑(약 2조7000억원)이다.
삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품, 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에서 펩타이드 분야로 사업 영역을 확장한다. 펩타이드는 당뇨와 비만 치료제의 핵심 원료로 주목받고 있다.
삼성바이오로직스 대규모 생산시설 설계·운영 노하우를 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술과 결합해 사업 시너지를 추구하고, 향후 펩타이드 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 검토할 계획이다.
nrd@newspim.com