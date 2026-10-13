창립 60주년 앞둔 금호건설, 외주·자재 협력회사 모집

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다음달 6일까지 '다울'서 온라인 접수

현장 안전보건 역량 검증 강화

12월 29일 결과 발표

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 금호건설이 내년 창립 60주년을 앞두고 전국 현장에서 함께할 외주·자재 협력회사를 모집한다.

금호건설 협력회사 모집 공고문 [자료=금호건설]

13일 금호건설은 2027년도 외주·자재 협력회사를 모집한다고 밝혔다. 내년 창립 60주년을 맞아 현장과 하나의 팀으로 호흡할 우수 협력회사를 발굴하기 위한 취지다.

모집 대상은 외주·자재 부문이다. 접수는 지난 12일부터 다음달 6일까지 금호건설 협업시스템 '다울' 웹사이트에서 온라인으로만 진행한다.

외주 협력회사 등록 기준은 신용평가등급 BB- 이상, 현금흐름등급 C- 이상이다. 신청하는 공사 종류에 해당하는 건설업 면허도 보유해야 한다. 자재 협력회사는 신용평가등급 B- 이상, 현금흐름등급 C- 이상이면 지원할 수 있다.

금호건설은 협력회사 평가의 공정성과 투명성을 높이기 위해 신용평가 기관의 보고서를 기준으로 평가를 진행한다. 올해부터는 현장 안전보건 역량을 검증하기 위해 안전평가 보고서를 필수 서류로 채택했다.

평가 결과는 오는 12월 29일 개별 이메일과 다울 웹사이트를 통해 발표할 예정이다.

금호건설 관계자는 "전국 현장에서 최고의 품질과 안전을 함께 만들어갈 든든한 파트너를 찾고 있다"며 "투명하고 공정한 평가를 바탕으로 협력회사와의 신뢰 관계를 한층 두텁게 다져나갈 것"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 금호건설이 모집하는 협력회사와 모집 취지는?

A. 2027년도 외주·자재 협력회사를 모집한다. 내년 창립 60주년을 맞아 전국 현장에서 함께할 우수 협력회사를 발굴하기 위한 취지다.

Q. 신청 기간과 접수 방법은?

A. 10월12일부터 11월6일까지 금호건설 협업시스템 '다울' 웹사이트에서 온라인으로만 신청할 수 있다.

Q. 외주·자재 협력회사의 등록 기준은?

A. 외주 협력회사는 신용평가등급 BB- 이상, 현금흐름등급 C- 이상이어야 하며 신청 공사 종류에 해당하는 건설업 면허를 보유해야 한다. 자재 협력회사는 신용평가등급 B- 이상, 현금흐름등급 C- 이상이면 지원할 수 있다.

Q. 협력회사 평가는 어떻게 진행하나?

A. 공정성과 투명성을 높이기 위해 신용평가기관의 보고서를 기준으로 평가한다. 올해부터는 현장 안전보건 역량을 검증하는 안전평가 보고서도 필수 서류로 채택했다.

Q. 평가 결과는 언제, 어떻게 확인할 수 있나?

A. 12월29일 개별 이메일과 다울 웹사이트를 통해 발표할 예정이다.

chulsoofriend@newspim.com