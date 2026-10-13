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美 AI 투자, '제2의 서브프라임' 경고…中 저가 모델의 역습

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AI 핵심 요약

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  • 제프리스 우드는 12일 미국 AI 투자 과잉과 신용위험을 경고했다.
  • 클라우드 기업의 적자 AI 기업 투자가 금융위기와 유사한 위험을 키웠다.
  • 중국 저가 오픈소스 모델 확산으로 미국 AI 수익성 악화가 우려됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 빅테크 4곳 AI 투자 2027년 9930억 달러 전망
적자 AI 기업에 쏠린 대규모 무담보 신용 경고음
AI 투자 확대 속 현금흐름 악화·신용 리스크 부각
中 저가 오픈소스 모델, 글로벌 시장 점유율 위협

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 미국 월가에서 인공지능(AI) 산업의 과잉투자와 신용위험을 경고하는 목소리가 커지고 있다.

중국 유력 경제매체 월스트리트견문(華爾街見聞)이 12일자 기사를 통해 소개한 바에 따르면, 글로벌 투자은행 제프리스(Jefferies)의 크리스 우드(Chris Wood) 글로벌 주식 전략 책임자는 최근 보고서에서 미국 빅테크의 AI 투자 열풍이 2008년 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조적 위험을 안고 있다고 평했다.

특히 초대형 클라우드 사업체들이 적자를 지속하는 AI 기업들의 미래 지불 능력에 베팅하며 '무담보 대출'을 이어가고 있다고 지적했다. 

우드는 AI 산업의 장기적인 전개 방향에 대해 "미국에서 대규모 자본 손실이 발생하고, 시장 점유율은 더 저렴한 중국 오픈소스 대형언어모델(LLM)로 이동할 가능성이 있다"고 전망했다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 美 빅테크의 적자 AI 기업 베팅 경고음

보고서에 따르면 2026년 2분기 말 기준 마이크로소프트, 구글, 아마존, 오라클 등 4대 클라우드 사업자의 잔여이행의무(RPO)는 총 2조3400억 달러로, 전년 동기 대비 186% 증가했다. RPO는 계약이 체결됐지만 아직 매출로 인식되지 않은 금액을 뜻한다.

우드는 이 가운데 상당 부분이 아직 수익을 내지 못하는 오픈AI(OpenAI)와 앤스로픽(Anthropic)에 집중돼 있다는 점에 주목했다. 클라우드 사업자들이 AI 기업의 미래 지불을 전제로 데이터센터와 연산 인프라에 막대한 자금을 투입하고 있어, 고객사의 자금 조달이나 사업 성장에 차질이 생기면 투자 회수에도 문제가 발생할 수 있다는 분석이다.

제프리스 분석가들은 이 두 AI 기업이 2026년 2분기에 구글 클라우드 플랫폼 매출의 약 45%, 마이크로소프트 애저(Azure) 매출의 약 25%를 차지할 것으로 예상했으며, 아마존웹서비스(AWS)에서의 비중은 2분기 6%에서 3분기 12~18%로 두 배 또는 세 배 증가할 것으로 전망하고 있다.

우드는 이를 2008년 금융위기를 촉발시킨 서브프라임 모기지 사태와 유사한 구조적 위험에 비유하며 "초대형 클라우드 사업체의 데이터 센터 투자는 임차인이 미래에도 비용을 지불할 것이라는 가정에 기반한다. 마치 2008년 주택 금융 위기 사태 당시와 같다"고 평했다.

당시에는 주택담보대출의 부실이 금융시장 전반으로 확산됐으며, 현재 AI 산업에서는 대규모 인프라 투자와 적자 기업의 지불 능력이 잠재적 위험 요인으로 부상했다는 지적이다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 중국 AI 모델, 가격 경쟁력 앞세워 추격

중국 AI 모델의 빠른 성장도 미국 AI 산업의 수익성에 부담을 줄 수 있는 변수로 지목됐다.

보고서에서 인용된 오픈라우터(OpenRouter) 데이터에 따르면 9월 27일로 끝나는 주간 중국 주요 AI 모델의 토큰 처리량은 76조1200억 개로, 4월 말의 4조3700억 개에서 크게 증가했다. 같은 기간 미국 주요 모델의 처리량은 14조2000억 개에 그쳤다. 

성능 격차도 좁혀지고 있다는 평가다.

우드는 중국 AI 스타트업 문샷AI(月之暗面 Moonshot AI)의 키미(Kimi) K3가 앤스로픽의 클로드(Claude) 계열 모델과 경쟁할 수 있는 수준에 도달했다고 분석했다. 그는 키미 K3의 성능이 앤스로픽 '클로드 페이블(Fable) 5'의 약 95%에 이르는 것으로 추정했다.

가격 경쟁은 이미 시장에 영향을 미치고 있다. 보고서가 인용한 실리콘데이터(Silicon Data)의 LLM 토큰 지출 지수에 따르면 AI 토큰의 평균 시장가격은 5월 고점 이후 52% 하락해 100만 토큰당 0.98달러까지 낮아졌다. 중국 기업들이 상대적으로 저렴한 모델을 공급하면서 AI 서비스의 가격 인하 압력이 커지고 있다는 분석이다.

◆ 막대한 설비 투자와 수익성 사이의 간극

미국 클라우드 사업자들의 AI 투자가 계속 확대되는 가운데 현금흐름 부담도 커지고 있다.

보고서는 4대 클라우드 사업자의 자본지출이 2026년 7230억 달러에서 2027년 9930억 달러로 증가할 것이라는 시장 전망을 제시했다.

반면 이들 기업의 잉여현금흐름은 2025년 4분기 600억 달러에서 2026년 2분기 70억 달러로 줄었으며, 3분기에는 마이너스 130억 달러로 전환될 것으로 예상됐다. AI 인프라 구축에 필요한 지출이 급증하면서 자체 현금흐름만으로 투자를 감당하기 어려워질 수 있다는 우려다.

우드는 빅테크의 회계상 이익 증가가 실제 영업 성과만으로 설명되는 지에도 의문을 제기했다.

보고서에 따르면 2026년 2분기 기준으로 최근 4개 분기 동안 이들 기업의 연환산 이익은 2220억 달러 증가한 반면, 비상장기업 지분투자 등의 미실현 평가손익을 주로 반영하는 비영업손익 항목도 2240억 달러 늘었다.

그는 이러한 흐름이 AI 기업에 대한 투자와 해당 기업의 클라우드 지출, 투자 가치 상승이 서로 맞물리는 구조를 형성할 수 있다고 지적했다.

◆ AI 투자 사이클의 분기점은 신용시장

우드는 AI 산업의 투자 사이클이 언제 전환점을 맞을지를 판단하려면 주식시장보다 신용시장의 움직임을 주의 깊게 살펴야 한다고 강조했다.

AI 기업의 자금 조달 비용이 높아지고 채권 투자자들이 데이터센터 투자와 적자 고객의 상환 능력에 의문을 제기하면, 인프라 투자 확대에도 제동이 걸릴 수 있다는 것이다.

그는 AI 산업의 장기적인 결과를 낙관하기 어렵다는 입장을 유지하면서도, AI 인프라 구축에 필수적인 이른바 '곡괭이와 삽' 산업에 대한 투자에 나서야 한다는 조언을 내놨다. 초대형 클라우드 사업체에 자본 지출을 청구하는 반도체 제조사들이 대표적이다.

AI 투자가 지속되는 동안에는 칩 등 인프라 공급업체가 수혜를 입을 수 있지만, 투자 축소나 신용경색이 발생하면 산업 전반의 사업 모델과 밸류에이션이 재평가될 수 있다는 분석이다.

이번 경고는 AI 산업의 성장 가능성 자체보다 막대한 투자 규모를 실제 수익으로 전환할 수 있는지, 그리고 그 과정에서 적자 기업의 자금 조달 위험을 통제할 수 있는지가 향후 시장의 핵심 쟁점이 될 수 있음을 보여준다. 중국 오픈소스 모델의 가격 경쟁력 강화까지 맞물리면서 미국 AI 기업들은 투자 회수와 수익성 확보라는 과제에 직면하고 있다는 지적이다. 

pxx17@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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