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AI가 바꾼 전장의 눈…일상 속 웹캠, 첩보·공격 도구로

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AI 핵심 요약

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  • 가정·거리 카메라가 전쟁서 첩보·공격에 쓰였다
  • 러시아·우크라이나·이란이 카메라 해킹을 확대했다
  • AI가 영상분석을 쉽게 해 감시 도구로 바꿨다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전 세계 인터넷 카메라 12억대…러·우크라 이어 이란 전쟁서도 표적 탐색에 활용
AI가 해킹·영상 분석 쉽게 만들어…"민간 감시가 전시 첩보로 전환"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 가정과 거리 곳곳에 설치된 웹캠과 보안 카메라가 전쟁에서 첩보·공격 도구로 쓰이고 있다. 인공지능(AI)이 카메라 해킹과 영상 분석을 한층 쉽게 만들면서, 안전을 위해 설치된 카메라가 적을 추적·감시하고 공격하는 수단으로 바뀌고 있다는 분석이다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 러시아와 우크라이나가 서로의 카메라를 해킹해 정보를 수집하고 있으며, 이란 전쟁에서도 카메라 해킹의 역할이 커지고 있다고 보도했다.

사이버보안 컨설팅업체 S-RM에 따르면 전 세계 인터넷 연결 카메라는 약 12억대에 이른다. 보안 시스템과 초인종, 교통 관제 장비, 베이비 모니터까지 모두 해킹 대상이 될 수 있다.

WSJ에 따르면 정보기관들은 취약한 카메라를 찾아 수백만 개의 비밀번호를 자동으로 대입하는 방식으로 침투한다. AI는 해킹을 한층 쉽게 만들었을 뿐 아니라, 방대한 영상을 자동으로 분석해 요원들이 주시할 만한 정보와 패턴을 찾아낸다. 이 같은 분석은 종종 인간 정보분석관의 능력을 넘어선다.

우크라이나를 지원하는 국제 해커 조직 팀 원피스트(Team OneFist)의 크리스토퍼 코트라이트 대표는 "AI가 모든 것을 바꿔놓았다"고 말했다.

◆ 키이우 웹캠부터 하메네이 암살까지

러시아와 우크라이나는 상대 진영 감시와 새로운 공격 목표 탐색, 공격 후 피해 평가를 위해 카메라 해킹을 늘려왔다.

우크라이나 보안국(SBU)은 러시아가 2024년 키이우 주거지역의 웹캠을 해킹해 수도 내 표적을 찾고 미사일 공격을 조정하려 했다고 밝혔다. SBU는 2022년 러시아의 침공 이후 보안 위험이 있는 카메라 약 4만대를 찾아내 보안을 강화하거나 촬영 방향을 바꾸고 차단했다.

팀 원피스트는 전쟁 초기 러시아 본토와 크림반도를 잇는 케르치해협 대교의 카메라 영상을 지켜봤다. 이를 통해 러시아가 수상 공격을 막으려고 다리 아래에 동작 감지기를 설치한 사실 등을 파악해 공격 계획 수립을 도왔다.

네덜란드 정보기관들도 지난 7월 러시아 국가 행위자들이 유럽 전역의 카메라를 해킹해 군 수송 경로와 우크라이나에 대한 무기 지원 현황 등을 수집하고 있다고 경고했다.

이스라엘은 올해 초 이란의 교통 카메라를 해킹해 알리 하메네이 이란 최고지도자 암살에 쓰인 정보를 수집했다. 이란과 연계 세력은 이스라엘 카메라 수백 대를 해킹하며 맞섰다.

이스라엘 국가사이버국은 올해 이란 연계 단체들이 국가안보에 즉각적인 위험이 되는 민감한 카메라 250대 이상을 해킹했다고 밝혔다. 레바논 국경 인근 군 초소 주변 카메라와 차량 번호판 인식기 등이 포함됐다. 이스라엘 북부의 한 양계장 웹캠도 해킹돼 레바논 국경을 따라 이동하는 이스라엘 보안군을 비추고 있었던 것으로 드러났다.

◆ 정찰·첩보 역할까지 하는 카메라…관리 사각지대가 취약점

해킹된 카메라는 그동안 항공 정찰이나 현장 첩보원이 맡던 표적 설정과 피해 평가 역할까지 하고 있다. 잘 배치된 카메라 하나에 침투하면 표적에 더 가까이 다가갈 수 있고, 첩보원을 침투시키는 것보다 위험도 적다.

카메라가 쉽게 뚫리는 것은 관리 사각지대에 놓여 있기 때문이다.

사이버보안업체 팔로알토네트웍스의 저우 쉬 수석부사장은 카메라가 정보기술(IT) 부서가 아닌 시설관리팀 등에 의해 설치·운영되는 경우가 많아 보안 업데이트가 제대로 이뤄지지 않는다고 지적했다. 그는 "그들의 일은 카메라를 달고 전원을 켠 뒤 떠나는 것"이라고 말했다.

카메라는 더 큰 해킹의 통로가 되기도 한다.

S-RM은 지난해 랜섬웨어 조직 아키라(Akira)가 보호되지 않은 웹캠을 이용해 한 기관의 네트워크 보안을 우회한 뒤 금품을 요구했다고 보고했다. 해커가 내부망에 들어가면 저장된 파일과 이메일 계정, 다른 연결 기기까지 들여다볼 수 있다.

위협정보 컨설팅업체 레코디드퓨처의 알렉산더 레슬리 국가안보 전문가는 "우리는 지금 민간 감시가 전시 정보수집으로 전환되는 것을 목격하고 있다"고 진단했다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

kwonjiun@newspim.com

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사우디 공항 이틀 연속 피격 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 11일(현지시간) 또다시 공격을 받았다. 전날 공격에 따른 사망자는 13명으로 늘었다. 사우디 동부 담맘의 킹파드 국제공항도 11일 새벽 인근에 발사체가 떨어진 데 이어, 이날 밤 공격을 받았다. 예멘의 친이란 반군 후티는 잇단 공격의 배후를 자처하며 사우디 공항 이용 자제를 거듭 경고했다. 로이터통신에 따르면 사우디 주도 연합군은 이날 "미확인 발사체"가 킹칼리드 국제공항 제4터미널을 겨냥해 화재가 발생했다고 밝혔다. 사우디 민간항공청은 부상자가 발생했다면서도 정확한 인원은 공개하지 않았으며, 피해 규모를 파악 중이라고 설명했다. 연합군은 공항 인근에서 순항미사일을 요격했으며, 동부주에서도 드론 1기를 격추했다고 덧붙였다. 전날 공격의 사망자는 당초 12명에서 13명으로 늘었다. 주사우디 인도대사관은 이날 부상자 가운데 자국민 1명이 숨졌다고 밝혔다. 부상자는 300명이 넘는다. 블룸버그통신은 지난 2월 말 이란 전쟁이 시작된 이후 사우디에서 발생한 단일 사건 가운데 가장 많은 사망자를 낸 공격이라고 전했다. 리야드 공항은 이 공격 이후 폐쇄된 상태다. ◆ 담맘공항·아람코 시설도 공격…후티 "공항 이용 말라" 재경고 후티 반군의 야히아 사레아 군 대변인은 이날 TV 연설에서 10일 리야드 공항 공격이 자신들의 소행이라고 밝혔다. 담맘공항과 국영 석유회사 아람코의 시설 두 곳도 공격했다고 주장했다. 사우디 정부와 아람코는 로이터의 논평 요청에 응하지 않았다. 사우디 민간항공청은 이날 밤 늦게 담맘 킹파드 국제공항이 공격받은 사실을 확인했다. 민간항공청은 "공항 시설에 대한 피해 평가와 안전 점검이 진행 중"이라고 밝혔다. 당시 이동 중인 항공기에 타고 있던 한 목격자는 로이터에 현지시간 오후 8시30분(한국시간 12일 오전 2시30분)께 발사체가 계류 중인 항공기 옆 활주로에 떨어져 불이 났다고 전했다. 담맘공항은 사우디에서 세 번째로 큰 공항이다. 후티는 앞서 항공사와 공항 직원, 여행객에게 사우디 공항을 이용하지 말라고 다시 경고했다. 후티는 "경고를 심각하게 받아들이라"며 "요격 실패에 대한 책임은 전적으로 사우디에 있다"고 주장했다. 후티는 사우디가 지난 24시간 동안 수도 사나와 근거지 사다 등 예멘 전역에 124차례 공습을 가했다고 주장했다. ◆ 국제행사 예정대로 강행…금융지구 재택근무 전환 공격이 이어지는 가운데 리야드에서는 국제 에너지 행사가 예정대로 열렸다. 사우디 에너지부에 따르면 WPC 에너지(WPC Energy)가 주관하는 제25차 세계석유회의(WPC)가 이날 공항에서 약 10km 떨어진 컨벤션센터에서 개막했다. 회의는 15일까지 닷새간 이어진다. 국제에너지포럼(IEF) 장관회의도 이날 열렸으나 본회의는 비공개로 진행됐다. 다만 행사 참석과 참가자 이동에 차질이 빚어지고 있다. 블룸버그에 따르면 BP와 셸 경영진은 이번 행사 참석을 취소했다. 공동 주최국인 이탈리아의 질베르토 피케토 프라틴 에너지장관은 화상으로 참여하기로 했다. 독일 경제부는 현지에 머무는 카테리나 라이헤 장관의 귀국 항공편 확보에 어려움을 겪고 있다. 블룸버그에 따르면 리야드 금융 중심지는 추가 공지가 있을 때까지 재택근무로 전환했다. 사우디 당국은 리야드의 모든 학교 수업을 11일부터 15일까지 원격으로 진행하도록 했다. 오는 26일 개막하는 사우디 최대 투자행사 미래투자이니셔티브(FII)의 개최와 참석자 안전 확보에도 관심이 쏠린다. 이 행사에는 골드만삭스의 데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)와 블랙록의 래리 핑크 CEO 등이 참석할 예정이다. FII 주최 측은 "수천 명의 대표단을 맞을 준비를 하고 있다"며 예정대로 개최하겠다는 입장을 밝혔다. 한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 사우디의 후티 공습에 미국이 동참하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 사우디는 지난달 후티가 홍해 연안의 전략 요충지를 장악하자 공습을 강화하고 예멘 정부군의 반격을 지원해 왔다. 후티가 장악한 예멘 외무부는 사우디가 군사행동을 이어가면 상호주의 원칙에 따라 더 강하게 대응하겠다고 밝혔다. 외무부는 알마시라TV를 통해 "사우디가 침략과 내정 간섭을 멈추지 않는 한 더 나쁜 일이 닥칠 것"이라고 경고했다. 예멘의 친이란 후티 반군이 공항을 공격했다고 밝힌 가운데, 2026년 10월 8일 사우디아라비아 리야드의 킹칼리드 국제공항에서 연기와 불길이 치솟고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-10-12 05:51
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李대통령 "기존 분양계약자, 당초 약정대로 대출" [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령은 11일 정부의 부동산 대출규제로 기존 분양계약자가 피해를 볼 수 있다는 지적에 "대출약정을 하고 이미 분양받은 경우에는 당초 약정대로 대출이 가능하도록 지시했었다"고 밝혔다. 현장에서 이 지시가 이행되지 않고 있다면 추가 조치에 나서겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 한 이용자가 "이재명 정부의 부동산 정책은 나라를 믿고 분양받은 돈 없는 서민의 대출을 제한하는 일이 없도록 해야 한다"고 지적하자 이같이 답했다. 이재명 대통령이 지난 6일 청와대 본관에서 열린 제43회 국무회의를 주재하고 있다. [사진= 청와대] 2026.10.11 gomsi@newspim.com 이 대통령은 "변경 사실을 모르고 하시는 말씀인지, 아니면 여전히 시정되지 않은 현장이 있다는 것인지 알려 주시기 바란다"며 "후자라면 대출이 가능하도록 조치하겠다"고 했다. 수도권 주택공급 부족에 대해서는 전(前) 정부 시기 인허가 감소를 원인으로 지목했다. 이 대통령은 "2022년 대선과 지방선거 이후 이해할 수 없는 이유로 급감했던 주택건설 인허가와 착공이 이제 본격적으로 회복되고 있다"며 "지난 3년간 서울·수도권 인허가 공백으로 주택공급에 일부 차질이 생겼지만 조만간 정상화된다"고 말했다. 주택 인허가와 착공은 실제 입주 물량에 앞서 움직이는 선행지표다. 2022년 이후 인허가·착공 감소가 시차를 두고 현재 공급 부족으로 이어졌고, 현 정부 들어 공급 여건이 개선되고 있다는 점을 부각한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 집값과 대출규제만으로 시장을 판단해선 안 된다는 점도 강조했다. 그는 "누누이 말씀드리지만 금리, 경매 건수, 주택담보대출 연체율, 일시적 인허가 공백의 정상화, 주택·택지 공급 속도와 수량, 형평성을 위한 조세 정상화 등에도 관심을 가져 보시기 바란다"고 했다. gomsi@newspim.com 2026-10-11 15:26

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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