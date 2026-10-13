이은상, '꿈의 정원' 세 가지 콘셉트로 완성한 다채로운 매력

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이은상이 세 가지 콘셉트 포토와 감성적인 에세이로 첫 솔로 EP에 담긴 다채로운 매력을 예고했다.

소속사 브랜뉴뮤직은 공식 채널을 통해 오는 21일 발매되는 이은상의 첫 번째 솔로 EP '꿈의 정원'의 콘셉트 포토와 카드 에세이를 순차적으로 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이은상. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.10.13 moonddo00@newspim.com

공개된 콘셉트 포토는 '이노센트(INNOCENT)', '플로우(FLOW)', '블룸(BLOOM)' 등 세 가지 버전으로 구성됐다. 이은상은 맑고 순수한 분위기부터 부드러우면서도 깊이 있는 눈빛, 신비롭고 몽환적인 무드까지 각기 다른 매력을 선보이며 폭넓은 콘셉트 소화력을 드러냈다.

함께 공개된 카드 에세이 세 편도 눈길을 끌었다. '일몰', '꿈', '청춘'을 주제로 한 에세이에는 이은상의 내면과 감성을 담은 서정적인 문구가 담겼다. 각 에세이는 세 가지 콘셉트와 유기적으로 연결되며 앨범 '꿈의 정원'이 풀어낼 이야기에 대한 궁금증을 더했다.

특히 자연과 정원을 모티브로 한 이번 콘텐츠는 시각적인 아름다움과 감성적인 문구를 통해 앨범의 분위기를 표현했다. 이은상이 솔로 아티스트로서 새롭게 선보일 음악적 색깔에도 관심이 쏠린다.

이은상과 그룹 엑스원(X1)으로 함께 활동했던 손동표의 응원도 이어졌다. 손동표는 관련 게시물에 "아 벌써 좋아"라는 댓글을 남기며 이은상의 컴백을 향한 기대감을 드러냈다.

이은상은 컴백 전까지 다양한 티징 콘텐츠를 선보일 예정이다. 오는 14일 세 편의 프롤로그 비디오를 공개하고, 19일 뮤직비디오 티저 이미지와 20일 뮤직비디오 티저 영상을 차례로 공개하며 신보에 대한 기대감을 높일 계획이다.

한편 이은상의 첫 번째 솔로 EP '꿈의 정원'은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

moonddo00@newspim.com