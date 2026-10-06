이은상, 첫 EP '꿈의 정원' 트랙리스트 공개…21일 컴백

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 이은상이 첫 번째 EP '꿈의 정원' 트랙리스트를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

소속사 브랜뉴뮤직은 최근 이은상 공식 SNS를 통해 오는 21일 발매되는 1st EP '꿈의 정원' 트랙리스트와 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이은상 콘셉트 포토. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

공개된 트랙리스트에 따르면 '꿈의 정원'에는 '이유'를 시작으로 타이틀곡 '꿈의 정원', '아이가 될래요', '사랑보다 더 크게 사랑해'까지 총 4곡이 수록된다.

특히 첫 번째 트랙 '이유'에는 기타리스트 겸 싱어송라이터 자이로가 참여했으며, '아이가 될래요'에는 밴드 캔트비블루의 다현이 작업에 함께했다. 서로 다른 음악적 색깔을 지닌 뮤지션들과의 협업을 통해 이은상이 선보일 새로운 음악적 스펙트럼에 관심이 모인다.

앞서 공개된 앨범 커버 역시 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다. 푸른 자연을 배경으로 어딘가를 향해 달려가는 듯한 이은상의 모습이 담겨 '꿈의 정원'이라는 앨범명에 대한 궁금증을 자극했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이은상 콘셉트 포토. [사진=브랜뉴뮤직] 2026.10.06 moonddo00@newspim.com

이어 공개된 콘셉트 포토에서는 싱그러운 자연을 배경으로 한 이은상의 청량한 비주얼이 시선을 사로잡았다. 정원을 연상시키는 자연스러운 공간에 따뜻하고 오가닉한 분위기를 더해 앨범이 담아낼 '꿈의 정원'을 시각적으로 표현했다.

'꿈의 정원'은 새로운 출발선에 선 이은상이 자신만의 음악과 이야기를 하나씩 가꾸어 나가는 과정을 담은 앨범이다. 첫 EP를 통해 한층 뚜렷해진 음악적 색깔과 아티스트로서의 면모를 선보일 예정이다.

한편 이은상의 1st EP '꿈의 정원' 포카앨범은 6일부터 각종 온라인 음반 판매 사이트에서 예약 판매가 시작된다. 음원은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com