코어라인소프트, 日 닥터넷과 심혈관 영상 AI 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- 코어라인소프트는 13일 닥터넷과 AVIEW CAC 공급·연계 계약을 체결했다.
- 닥터넷은 흉부 CT에서 관상동맥석회화를 분석해 원격판독 리포트로 제공한다.
- 코어라인소프트는 일본에서 폐·심혈관 질환 분석 사업을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 코어라인소프트는 일본 원격영상진단 기업 닥터넷과 심혈관 영상분석 소프트웨어 'AVIEW CAC'의 공급·연계 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 계약은 닥터넷에 의뢰된 흉부 CT를 AVIEW CAC로 분석해 관상동맥석회화(CAC)를 자동 정량화하고, 결과를 원격판독 과정에 연계해 의료기관에 리포트로 제공하는 방식이다.
닥터넷은 일본 전역 약 1500개 의료기관과 연결돼 연간 약 320만 증례의 원격영상진단을 지원하는 기업이다. 코어라인소프트는 닥터넷의 기존 판독 환경에 제품을 연계하고, 실제 운영과 적용기관 확대를 통해 활용 범위를 넓힐 계획이다.
AVIEW CAC는 별도의 심장 CT 촬영 없이 비조영 흉부 CT에서 관상동맥석회화를 자동 검출·정량화해 심혈관 위험평가를 지원한다. 폐질환 등을 확인하기 위해 촬영한 영상에서 추가 정보를 확보할 수 있다.
코어라인소프트는 최근 일본에서 폐결절 진단보조 소프트웨어 'AVIEW Lung Nodule CAD'의 의약품의료기기종합기구(PMDA) 승인과 일본의학방사선학회(JRS) AI 소프트웨어 인증을 확보했다. M3 AI와 AVIEW CAC 공급계약을 체결한 데 이어 이번 계약으로 원격판독 분야까지 사업 접점을 확대했다.
회사는 동일한 흉부 CT에서 폐결절과 관상동맥석회화, 만성폐쇄성폐질환(COPD)·폐기종, 간질성 폐 이상 등을 분석하는 'One CT, Multi-Disease' 전략을 추진하고 있다. 하나의 영상에서 분석할 수 있는 질환 범위를 넓혀 제품 활용도를 높이겠다는 구상이다.
김진국 코어라인소프트 대표는 "일본은 CT 인프라가 풍부한 만큼 이미 촬영되고 있는 영상의 활용가치를 높일 수 있는 시장"이라며 "닥터넷의 원격판독 환경과 AVIEW CAC를 연계해 실제 사용 기반을 확대하고, 폐에서 심혈관까지 흉부 CT의 활용 영역을 넓혀가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com