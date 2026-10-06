코어라인소프트, 폐결절 AI 일본 학회 인증…수가 연계 기반 확보

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일본 고객 병원 약 80곳 확보…흉부 CT 제품군 사업화 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 의료 인공지능(AI) 기업 코어라인소프트는 폐결절 진단보조 소프트웨어 'AVIEW Lung Nodule CAD'가 일본의학방사선학회(JRS)의 AI 소프트웨어 공식 인증 제품으로 등재됐다고 6일 밝혔다.

지난달 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 심사를 거쳐 승인받은 데 이어 학회 인증을 확보했다.

[로고=코어라인소프트]

이번 등재로 영상진단관리 가산 3·4의 시설기준을 충족하는 의료기관은 해당 제품을 활용할 때 AI 영상진단보조 소프트웨어의 안전·정도관리 요건과 연계해 가산수가를 산정할 수 있는 기반을 갖추게 됐다.

이는 제품 사용 자체에 별도 수가를 부여하는 것과는 구분되며, 의료기관의 관련 시설기준과 운영 요건 충족을 전제로 한다.

제공된 자료에 따르면 일본에서 JRS 인증을 받은 AI 영상진단보조 소프트웨어는 현재 45종이다. 코어라인소프트 조사 기준으로 AVIEW Lung Nodule CAD는 일본에서 PMDA 승인을 받은 CT 기반 폐결절 CAD 가운데 한국에서 개발된 첫 제품이다.

코어라인소프트는 일본에서 다른 제품의 사업화도 추진하고 있다. 최근 심혈관 영상 검출·진단보조 소프트웨어 'AVIEW CAC'의 M3 AI 공급계약을 체결하며 현지 제품군을 확대했다.

지난해에는 뷰노의 일본 흉부 CT AI 자산을 인수했으며, 이후 확보한 유통 기반을 활용해 약 1년 만에 고객 병원을 약 80곳으로 늘렸다. 이번 인증을 바탕으로 기존 고객의 지속 사용과 신규 의료기관 도입을 추진할 계획이다.

일본의 폐암검진 환경 변화에도 대응한다. 일본 국립암연구센터는 고위험 흡연자 대상 저선량 CT 폐암검진에 권고등급 A를 제시했으며, 후생노동성은 올해 5개 지방자치단체에서 실증사업을 진행하고 있다.

코어라인소프트는 규제 승인과 학회 인증, 현지 유통망을 바탕으로 폐암검진 및 의료영상 AI 수요 확대에 대응할 방침이다.

김진국 코어라인소프트 대표는 "PMDA 인허가에 이어 병원의 수가 요건까지 충족하는 인증을 확보하면서 일본 의료기관이 AI를 도입하고 지속적으로 사용할 유인이 한층 명확해졌다"며 "세계적으로 CT 활용도가 높은 일본 시장에서 이번 인증을 발판 삼아 폐에서 심장까지 아우르는 흉부 CT 포트폴리오의 실제 사용량을 확대해가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com