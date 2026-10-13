김위헌 삼성전기 상무, 전자·IT의 날 산업포장 수상

AI 핵심 요약beta
- 김위헌 삼성전기 상무가 13일 전자·IT의 날 산업포장을 수상했다
- 김 상무는 26년간 MLCC 핵심 기술과 신제품 개발을 주도했다
- 전장·AI 서버용 고부가 MLCC 개발로 산업 경쟁력 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전기 컴포넌트사업부 MLCC제조기술팀장 김위헌 상무가 13일 제21회 '전자·IT의 날' 시상식에서 산업포장을 수상했다.
김 상무는 26년간 적층세라믹콘덴서(MLCC) 분야에서 핵심 신제품과 원천 기술 개발을 주도해온 공로를 인정받았다.
전자·IT의 날은 2005년 전자·IT 산업 수출 1000억달러 돌파를 기념해 제정된 기념일로, 전자·IT 산업 발전과 국가 위상 향상에 기여한 유공자에게 산업훈장, 산업포장, 대통령 표창, 국무총리 표창, 장관 표창 등을 수여한다.
2000년 삼성전기에 입사한 김 상무는 IT·전장용 MLCC의 핵심 기술과 신제품 개발을 이끌어왔다. 2009년 세계 최초로 0603 크기(가로 0.6mm, 세로 0.3mm)의 1㎌(마이크로패럿) MLCC를 개발했고, 2011년 동일 크기의 2.2㎌ MLCC를 개발했다. 이 같은 고용량·소형 MLCC 기술은 스마트폰의 고성능화와 박형화에 대응하는 핵심 부품 기술이 됐다.
김 상무는 IT용 MLCC 개발 경험을 바탕으로 전장용 핵심 소재와 공정 기술 개발도 주도했다. 2022년과 2023년에는 업계 최초로 전장용 고용량 MLCC를 개발했다.
2024년부터는 AI 서버용 MLCC 개발을 주도하고 있다. 글로벌 반도체 업체를 대상으로 고부가 MLCC를 개발·공급하고 있다.
김 상무는 "인공지능(AI)과 전장 등 미래 산업의 성장을 이끌 고부가 MLCC 기술과 제품을 선제적으로 개발해 국내 전자부품 산업의 경쟁력 강화에 앞장서겠다"고 전했다.
raul1649@newspim.com