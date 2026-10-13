美日, 한미일 공조 강화 재확인...북한 비핵화 의지도 강조

AI 핵심 요약beta
- 미일 외무 당국자는 12일 북한 완전 비핵화 공조를 재확인했다
- 양국은 한미일 협력과 인도태평양 안보 연대를 강화하기로 했다
- 일본은 납북자 문제와 미군 관련 사건 입장을 미국에 전달했다
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오키나와 미군 관련 사건·ICC 제재 문제도 논의
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 미국과 일본이 북한의 완전한 비핵화를 위한 공조 의지를 재확인했다. 한미일 협력을 비롯해 인도태평양 지역의 동맹·우방국 간 연대를 확대하고, 역내 안보 현안에 대한 공동 대응도 강화하기로 했다.
일본 외무성에 따르면 나마즈 히로유키 외무심의관과 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관은 12일 도쿄에서 만나 '자유롭고 열린 인도태평양(FOIP)' 실현을 위한 협력 방안을 논의했다.
양측은 북한 정세에 대한 의견을 교환하고 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 거듭 확인했다. 일본인 납북 문제를 즉각 해결해야 한다는 입장도 재확인했다. 북한 문제를 둘러싼 한미일 간 공조를 유지하는 동시에 미일 양국의 협력도 이어가겠다는 뜻으로 풀이된다.
협력 범위는 한미일에 그치지 않는다. 양국은 일본·미국·호주·인도 간 협력과 일본·미국·필리핀 간 협력도 한층 강화하기로 했다. 인도태평양 지역에서 안보 협력의 연결망을 넓혀 지역의 자율성과 위기 대응 능력을 높이겠다는 구상이다.
양국은 지역 정세뿐 아니라 양자 간 현안도 논의했다. 나마즈 심의관은 오키나와에서 발생한 미군 관련 여성 살인 사건에 대한 일본 정부의 입장을 미국 측에 재차 전달했다. 미국의 국제형사재판소(ICC) 관련 제재에 대해서도 일본 정부의 견해를 전했다.
일본 외무성은 양측이 인도태평양 지역에 대한 접근 방식을 조율하고, 지역의 자율성과 회복력을 높이기 위한 구체적인 노력을 추진하기로 했다고 밝혔다.
goldendog@newspim.com