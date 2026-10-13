블랙야크, 쉬폰 손잡고 일본 진출...내년 2월 'DNS 컬렉션' 첫선

AI 핵심 요약beta
- 블랙야크는 13일 쉬폰과 일본 독점 유통·라이선스 계약을 체결했다
- 양사는 내년 2월 고기능성 제품을 시작으로 트레킹 제품을 출시한다
- 내년부터 일본 시장 맞춤형 라이선스 제품과 유통 채널을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 블랙야크가 일본 현지 기업과 손잡고 아웃도어 시장 공략에 나선다. 고기능성 제품을 공급하는 동시에 현지 소비자 취향에 맞춘 제품을 별도로 개발해 판매 기반을 넓힌다는 전략이다.
블랙야크는 일본 패션·라이프스타일 기업 쉬폰(SHIFFON)과 일본 시장 독점 유통 및 라이선스 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 계약 기간은 5년이다.
쉬폰은 백화점, 셀렉트숍, 자사몰 등 다양한 유통 채널을 보유한 일본의 주요 패션·라이프스타일 기업이다. 아웃도어·스포츠웨어·스키·스노보드웨어 등 폭넓은 카테고리를 운영하며 일본 아웃도어 시장을 주도해왔다.
제품 출시는 단계적으로 진행된다. 양사는 내년 2월 고기능성 'DNS 컬렉션'을 시작으로 트레킹과 트레일 러닝 제품을 순차적으로 선보인다. 내년 가을·겨울 시즌부터는 아웃도어·스포츠 전문점으로 판매처를 확대하고, 같은 해 중에는 일본 시장 트렌드에 맞게 공동 기획·개발한 라이선스 라인을 패션 라이프스타일 채널을 통해 출시할 예정이다.
양사는 중장기 브랜드 육성을 목표로 한 파트너십을 명시했다. 판매 채널은 아웃도어·스포츠 전문점, 백화점, 셀렉트숍, 자사몰 등으로 전개될 예정이다.
강준석 블랙야크 경영전략본부장(사장)은 "히말라야 필드테스트 등을 통해 축적해온 기술력이 일본 시장에서도 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "쉬폰과의 협업을 통해 일본 소비자들에게 블랙야크의 제품과 브랜드 가치를 전달하겠다"고 말했다.
블랙야크는 지난 8월 대만 시장 내 유통 강화를 위해 현지 유통 강자인 이머스그룹과 파트너십을 체결한 바 있다.
nrd@newspim.com