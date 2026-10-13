지창민, 생애 첫 단독 팬미팅 개최…11월 7일 '네 계절'로 팬 만난다

AI 핵심 요약beta
- 피치컴퍼니는 13일 지창민의 첫 단독 팬미팅 개최를 알렸다
- 지창민은 11월 7일 팬미팅에서 팬들과 사계절 추억을 만든다
- 그는 가수와 배우 활동을 이어가며 차기작에도 출연할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 지창민이 생애 첫 단독 팬미팅을 열고 팬들과 특별한 추억을 쌓는다
13일 소속사 피치컴퍼니는 2026 지창민의 첫 단독 팬미팅 '네 계절 : 포 시즌(For Season)' 개최 소식과 함께 메인 포스터를 공개했다. 그중 공연명 '네 계절 : 포 시즌'은 봄처럼 설레고 여름처럼 뜨거웠던 순간들이 가을처럼 깊어진 마음과 겨울처럼 포근한 기억으로 이어지듯, 지창민과 팬들이 함께 사계절을 채워간다는 의미를 담았다고 전했다.
공개된 포스터에는 다채로운 분위기를 표현한 지창민의 모습이 눈길을 끈다. 장난기 가득한 표정부터 환한 미소, 깊이 있는 눈빛과 색다른 스타일링까지 프레임마다 폭넓은 매력을 담아낸 것. 이렇듯 본인만의 색깔을 녹여 사계절을 보여준 그가 생애 첫 단독 팬미팅에서 어떤 특별한 순간을 팬들에게 선사할지 기대감이 한껏 고조된다.
지창민은 앞서 그룹 더보이즈의 메인 댄서로 무대 위 독보적인 존재감을 뽐냈다. 이어 드라마 '최애 데뷔'에서 안정적인 연기력을 통해 배우로서의 가능성도 입증한 바. 최근 피치컴퍼니와의 전속계약 소식을 알린 그가 본격적인 연기 활동을 예고한 만큼, 차기작 '악구: 달 그림자의 비밀'(가제)을 비롯해 앞으로 걸어갈 작품 행보에도 이목이 집중된다.
한편, 지창민의 단독 팬미팅 '네 계절 : 포 시즌'은 오는 11월 7일 오후 2시, 7시 2회차 진행된다. 티켓 예매는 16일 저녁 8시 NOL 티켓에서 오픈될 예정이다.
moonddo00@newspim.com