더보이즈 큐, 전지현 소속사와 전속계약…본명 지창민으로 배우 활동

AI 핵심 요약beta
- 더보이즈 큐 지창민이 4일 피치컴퍼니와 계약했다.
- 지창민은 본명으로 배우 활동을 본격화했다.
- 영화 악구 출연하며 연기 행보를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 더보이즈 멤버 큐가 피치컴퍼니와 전속계약을 체결하고 본명 지창민으로 새로운 도약에 나선다.
4일 피치컴퍼니는 "자신만의 색깔과 탄탄한 역량을 보여온 지창민과 새로운 시작을 함께하게 돼 기쁘다"며 "지창민이 지닌 가능성을 마음껏 펼치고 더욱 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 든든한 동반자가 되어 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.
그룹 더보이즈의 멤버 큐로 데뷔한 지창민은 파워풀한 퍼포먼스와 독보적인 음색을 앞세워 국내외 팬들의 사랑을 받아왔다. 음악 활동뿐 아니라 영화 '아파트: 리플리의 세계'에 출연하며 배우로서 가능성을 드러냈으며, 최근에는 영화 '악구: 달 그림자의 비밀(가제)'에 캐스팅되며 연기 활동에 본격적인 시동을 걸었다.
'악구: 달 그림자의 비밀(가제)'은 서로 다른 환경과 가치관을 지닌 스물일곱 동갑내기 친구 여섯 명이 깊은 숲속 연못을 둘러싼 낭설을 확인하기 위해 캠핑을 떠났다가 기이한 현상에 휘말리며 벌어지는 공포 영화다. 지창민은 극 중 이성적이고 합리적인 성격의 태엽 역을 맡아 극의 중심에서 이야기를 이끌 예정이다.
무대 위에서 강렬한 에너지와 개성 넘치는 매력을 선보여온 지창민이 연기를 통해 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다. 영화 출연에 이어 피치컴퍼니와 전속계약을 체결하며 배우로서 본격적인 행보를 시작한 만큼, 앞으로 그가 선보일 연기와 활동에 기대가 모인다.
한편 지창민이 새롭게 둥지를 튼 피치컴퍼니에는 배우 전지현, 김소현 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com