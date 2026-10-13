'농구 황제' 조던의 NBA 파이널 유니폼, 187억원에 팔려

AI 핵심 요약beta
- 마이클 조던은 13일 1998년 NBA 파이널 유니폼을 1400만달러에 팔았다
- 해당 유니폼은 조던의 마지막 우승 시즌 2차전 실착 상의다
- 이번 낙찰가는 농구 기념품과 조던 유니폼 최고가를 경신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '농구 황제' 마이클 조던이 마지막 우승을 일궈낸 챔피언결정전에서 입었던 유니폼이 1400만 달러(187억 원)에 팔리며 역대 농구 기념품 최고가 기록을 갈아치웠다.
AP통신은 13일(한국시간) 조던이 시카고 불스 소속으로 출전했던 1997-1998시즌 미국프로농구(NBA) 파이널 2차전 실착 친필 서명 유니폼이 미국 마이애미의 부동산 투자자 론 퍼먼에게 경매로 낙찰됐다고 보도했다.
이 유니폼은 조던이 현지시간 1998년 6월 5일 유타 재즈와의 파이널 2차전에 입고 나섰던 상의다. 당시 시카고는 조던의 활약 속에 유타를 꺾고 시리즈 전적을 1승 1패 원점으로 돌렸다.
조던의 1998년 파이널 유니폼 시리즈는 경매 시장이 열릴 때마다 치열한 경쟁을 불러일으키고 있다. 1차전 유니폼은 2022년 1010만 달러(약 135억 원)에 팔렸고, 3차전 유니폼은 지난달 1230만 달러(약 164억 원)에 낙찰됐다. 이번 2차전 유니폼은 3차전 기록을 넘어 서며 농구 기념품 사상 최고가를 또 다시 고쳐 썼다.
한편 모든 스포츠 종목을 통틀어 역대 최고가 경기복 기록은 '야구 전설' 베이브 루스가 보유하고 있다. 루스가 1932년 월드시리즈 3차전에서 시카고 컵스를 상대로 '예고 홈런'을 쳤을 때 입었던 뉴욕 양키스 유니폼으로, 2024년 경매에서 2412만 달러(약 322억 원)에 낙찰됐다.
psoq1337@newspim.com