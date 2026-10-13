[프로야구] 45 그리고 100, 드라마틱한 홈런포...KIA 김도영 피날레까지 완벽

AI 핵심 요약beta
- 김도영은 12일 광주 LG전에서 시즌 45호이자 통산 100호 홈런을 쳤다
- 8회 결승 2점포로 KIA의 4-2 승리와 준플레이오프 직행을 이끌었다
- 김도영은 홈런 단독 선두와 생애 첫 홈런왕 타이틀을 확정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=KIA 김도영이 정규시즌 마지막 타석에서 극적인 홈런포를 쏘아올리며 자신의 스타성을 제대로 입증했다.
김도영은 12일 광주 LG전에서 3루수, 3번 타자로 선발출전해 시즌 45호포, 개인 통산 100호포를 가장 극적인 순간에 쏘아 올렸다. 생애 첫 홈런왕과 팀의 준플레이오프 직행이라는 두 마리 토끼를 잡았다.
이날 1-0으로 리드 중인 1회 첫 타석에서 삼진으로 물러났던 김도영은 1-1 동점이던 4회 선두타자로 나선 두 번째 타석에서 몸에 맞는 볼로 출루에 성공했다. 이후 홈플레이트를 밟아 역전에 성공했다.
2-1로 리드 중인 5회 2사 3루 세 번째 타석에 들어간 김도영은 초구를 건드렸고 중견수 뜬공으로 물러나 도망칠 기회를 놓쳤다.
마지막 타석에서 김도영의 존재감이 빛났다. 2-2로 팽팽하게 맞서던 8회 무사 1루에서 김도영은 결승 2점 홈런포를 쏘아올렸다. 이 홈런으로 KIA는 4-2 리드를 잡았고, 8회부터 마운드를 지킨 전상현이 9회도 무실점으로 틀어막아 승리를 챙겼다.
이날 김도영은 결승포를 더해 3타수 1안타(1홈런) 1타점 2득점을 기록했다. 이 성적을 더해 김도영은 올 시즌 135경기 타율 0.308, 153안타(45홈런) 118타점 120득점을 기록했다.
전날 KT 힐리어드가 대구 삼성전에서 멀티홈런(한 경기 2개 이상의 홈런)으로 김도영과 홈런 공동 선두에 올랐다. 하지만 김도영은 이날 홈런을 추가해 홈런 부문 단독 1위에 올랐다.
이 홈런 한 방으로 KIA의 준플레이오프 직행도 이끌었다. 이날 KIA와 LG는 정규시즌 3위 확정을 위한 총력전을 진행 중이었다. 팽팽한 분위기는 계속 이어졌고, 긴장감 속에 이어지던 균형을 깬 것이 김도영의 홈런이다.
김도영은 지난 2024시즌 141경기 타율 0.347, 189안타(38홈런) 109타점 143득점으로 정규시즌 MVP와 KIA의 12번째 통합우승을 이끌었다. 그 당시 데이비슨(당시 NC, 현 키움)의 46홈런에 밀려 홈런 2위에 만족해야 했다. 하지만 2년 만에 그 한을 풀었다.
지난해 김도영은 햄스트링 부상으로 30경기 타율 0.309, 34안타(7홈런) 27타점 20득점에 그쳤다. 직전해 MVP라고 하기엔 초라한 성적이다. 이에 자극받은 김도영은 절치부심 올 시즌을 준비했다.
그 노력이 결국 빛을 발했다. 코 골절과 아시안게임 차출 때문에 경기에 빠진 기간을 제외하고 대부분 출전한데다 김도영은 개인 기록을 완성하는 홈런을 더해 KIA의 정규시즌 3위를 자기 손으로 확정했다.
그야말로 엄청난 스타성이다. KIA 팬들에 '도영아 니 땀시 살어야'라는 말을 줄여 '도니살'이라 불리는 이유이기도 하다.
김도영은 가장 중요한 순간 호쾌한 한 방으로 KIA와 홈팬들에 짜릿한 승리를 선물했다. 성공적으로 정규 시즌을 마무리하고 2년 만에 나가게 된 포스트시즌에서 김도영이 어떤 활약을 보여줄지 눈길이 쏠린다.
willowdy@newspim.com