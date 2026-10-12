GS건설, 협력사 상생행사 개최..."피지컬 AI 도입·실질적 지원 강화"

AI 핵심 요약beta
- GS건설은 12일 협력사와 상생행사 열고 AI 도입을 논의했다.
- 80여개 협력사가 참석한 가운데 첨단기술 적용 방안을 공유했다.
- 허윤홍 대표는 지원 확대와 안전한 현장 조성을 약속했다.
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피지컬 AI 강연·현장 도입 사례 공유
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = GS건설은 12일 협력사와 상생협력 행사를 갖고 피지컬 AI 기술 도입 방안 등을 논의했다.
GS건설은 이날 서울 강남구 삼성동 웨스틴서울 파르나스에서 '그랑 파트너스 피에스타 2026'을 개최했다.
그랑 파트너스 피에스타는 2004년부터 GS건설이 매년 개최하는 상생협력 행사로 이날도 80여개 협력사가 참여했다.
올해 행사에서는 피지컬 AI를 비롯해 첨단기술의 건설현장 적용 방안과 건설산업 경쟁력 강화 방향을 협력사들과 공유했다. 피지컬 AI 관련 전문가 강연과 현장에 도입됐거나 적용 예정인 피지컬 AI 기술 사례도 소개했다.
GS건설은 협력사와 공정한 거래질서 확립과 동반성장을 위한 '그레잇 파트너십 패키지(Great Partnership Package)' 제도를 운영하고 있다.
제도는 ▲공정거래 질서 확립 ▲협력사 금융지원 ▲경쟁력 강화 지원 ▲수평적 소통 강화를 축으로 분야별 지원 프로그램을 갖췄다.
안전 관리 분야에서는 산업안전보건관리비를 선지급하고, 고위험 공종 안전관리 전담자 배치 비용을 지원하고 있다. 2021년부터는 공정경쟁낙찰제를 시행해 협력사 적정 이윤 확보와 경영 안정성을 지원해 품질과 안전 역량 강화에 노력하고 있다.
협력사에 대한 금융지원도 이어가고 있다. 매년 150억원 무이자 경영지원금과 300억원 상생펀드를 운영하고 있다. 40억원 규모 상생협력기금으로 중소 협력사 기술·연구개발, 생산성 향상, 인력 양성을 돕고 있다.
허윤홍 GS건설 대표는 "협력사에 대한 실질적인 지원을 확대하고 정도경영과 소통을 바탕으로 상생과 동반성장을 이어가겠다"면서 "피지컬 AI를 비롯한 첨단기술을 적극 도입해 더 안전하고 경쟁력 있는 현장을 만들고, 협력사와 건설산업의 미래를 이끌어갈 것이다"고 강조했다.
krawjp@newspim.com