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뮤지컬 '해밀턴' 연말 내한…부산 거쳐 세종문화회관서 공연

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  • 뮤지컬 해밀턴이 2026년 12월 부산 내한을 확정했다
  • 부산은 12월 17일부터, 서울은 2027년 1월 21일부터다
  • 브로드웨이 최고 흥행작으로 문화 현상 반열에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 브로드웨이에서 가장 구하기 힘든 티켓 열풍으로 '문화 현상'으로 불린 뮤지컬 '해밀턴'(주최: 클립서비스 제작: 에스앤코/ 프로듀서: 설도권, 신동원)이 전격 내한한다.

첫 도시 부산 공연은 2026년 12월 17일부터 2027년 1월 16일까지 드림씨어터에서 공연, 2027년 1월 21일부터 3월 20일까지 서울 세종문화회관 대극장에서 공연을 확정했다. 새로운 월드 투어의 시작점이 될 한국 공연은 부산 약 4주, 서울 약 8주라는 짧은 기간 동안 공연한다. 반드시 원어로 관람해야 할 작품이라고 손꼽히는 '해밀턴'을 한국에서 볼 수 있는 기회로 관람을 서둘러야 한다. 캐스트 및 첫 티켓 오픈 등은 추후 발표 예정이다.

◆브로드웨이 신드롬! 전 세계를 떠들썩하게 만든 작품

2015년 8월 브로드웨이의 리처드 로저스 극장(Richard Rodgers Theatre)에서 초연한 '해밀턴'은 론 처노(Ron Chernow)의 전기 '알렉산더 해밀턴(Alexander Hamilton)'을 바탕으로 제작됐다. 미국이 탄생한 역사의 한 복판에서 열정과 멈출 수 없는 야망으로 파란만장한 삶을 보낸 알렉산더 해밀턴의 여정을 담아냈다. 대서사시를 무대의 언어로 옮겨낸 감각적인 연출, 캐릭터들을 입체적으로 그려낸 촘촘한 서사, 특히 이 작품의 핵심인 재즈, R&B와 브로드웨이 음악을 독창적으로 결합한 46곡의 음악은 놀랍기 그지없다. 작곡, 작사, 극본을 맡은 천재적인 창작자 린-마누엘 미란다(Lin-Manuel Miranda)가 총 7년에 걸쳐 탄생시킨 혁신적인 음악과 스토리는 브로드웨이의 기존 공식을 모조리 뒤집으며 센세이션을 일으켰다.

[사진=클립서비스]

세계를 뒤흔든 '해밀턴 신드롬'은 만장일치에 가까운 평단과 관객의 열렬한 찬사에서 시작됐다. 관람한 모든 언론과 평단이 "분명 토니상을 휩쓸 것이다"라고 예측한 그대로 토니상에서 역대 최다 기록인 16개 부문의 후보에 올라 작품상을 비롯해 주요 11개 부문을 수상했으며 그래미상, 올리비에상 그리고 퓰리처상까지 한 편의 공연이 수상할 수 있는 주요 어워즈를 휩쓸었다.

"불가능해 보일 만큼 높은 목표를 세운 '해밀턴'은, 결국 완벽하게 해냈다. 공연 예술, 그리고 역사를 바라보는 방식을 완전히 바꿔놓았다"(The New York Times), "걸작이라 부를 수 있는 탁월함"(Rolling Stone), "미국 뮤지컬 역사에서도 단 몇 차례밖에 없었던 혁신적인 무대 경험이다"(The Guardian) 등 새로운 기준점이 된 걸작의 탄생에 환호를 보냈다.

폭발적인 수요에 티켓 공급이 따라가지 못해 품귀현상이 일어나며 '브로드웨이에서 가장 구하기 어려운 티켓(The hardest ticket to get on Broadway)'이라는 말 자체가 '해밀턴'을 가리키는 수식어가 되었다. 11년째 줄을 서며, 화제가 된 '그 뮤지컬' '해밀턴'을 확인하기 위해 전 세계 관객들이 브로드웨이로 향했다.

뮤지컬 '해밀턴'은 토니상, 그래미상, 아카데미상, 에미상 등을 수상한 대중 문화 예술계의 제작진들이 참여했다. 초연에서 '알렉산더 해밀턴'을 맡는 등 작품 자체를 상징하는 존재 린-마누엘 미란다가 극본, 작사, 작곡을 맡았으며, '인 더 하이츠', 영화 '모아나'로 린-마누엘 미란다와 오랜 호흡을 맞춘 토니상, 에미상, 골든 글로브 수상자 토마스 케일(Thomas Kail) 연출, 토니상 안무상만 3회를 수상한 앤디 블랑컨뷸러(Andy Blankenbuehler) 안무, 토니상 3회, 그래미상 4회를 수상한 알렉스 라카무아(Alex Lacamoire)가 음악 감독 및 편곡을 담당한다.

드라마데스크상, 에미상을 수상한 데이비드 코린스(David Korins)가 무대 디자인을 맡았으며, 토니상, 아카데미상, BAFTA상 등을 수상한 폴 테이즈웰(Paul Tazewell)이 의상 디자인을 맡았다. 조명 디자인에 하웰 빙클리(Howell Binkley), 음향 디자인 네빈 스타인버그(Nevin Steinberg), 헤어 및 가발 디자인 찰스 G. 라포인트(Charles G. LaPointe)가 맡았다.

◆새로운 글로벌 여정, 월드 투어의 시작

"'해밀턴'의 내한은 어려울 것이다" 근 10년간 한국에서 반드시 소개되어야 할 작품 1위로 거론되었지만 한국 공연은 불가능할 것으로 여겨졌다. 뉴욕을 찾는 한국 관객이 반드시 관람해야 할 작품이자 버킷 리스트인 이유였다. 특히 촌철살인 같은 단어와 통찰력 있는 풍자로 린-마누엘 미란다를 '언어의 장인'이라고 불리게 한 가사와 숙련된 배우의 에너지 넘치는 열연이 필요한 '해밀턴'은 반드시 원어로 관람해야 할 작품으로 손꼽힌 만큼 이번 내한은 더없는 기회다.

브로드웨이를 비롯해 북미 전역, 런던 웨스트 엔드, 호주, 독일 및 인터내셔널 투어를 통해 전 세계 관객을 사로잡는 가운데 새롭게 제작된 월드 투어는 '해밀턴의 글로벌 여정'에 또 하나의 새로운 장을 여는 프로덕션이다.

"마닐라, 싱가포르, 런던, 시드니, 함부르크 등 여러 도시에서 '해밀턴'이 거둔 성공을 통해 아시아와 유럽의 더 많은 도시에서 작품을 선보이기 위한 세계적인 투어의 필요성을 더욱 확신하게 되었습니다." 프로듀서 제프리 셀러(Jeffrey Seller)는 말했다. "전 세계 관객들에게 '해밀턴'을 선보일 수 있다는 것은 큰 영광이자 기쁨입니다"라고 밝혔다.

한국 프로듀서 신동원 대표는 "'해밀턴'은 오늘날 전 세계에서 가장 뜨겁게 기다리는 뮤지컬입니다. 불가능할 것이라 여겼던 '해밀턴'의 한국 공연을, 작품이 가진 에너지와 진수를 온전히 전할 수 있는 월드 투어 프로덕션으로 제작할 수 있다는 것은 프로듀서로서뿐만 아니라 이 작품을 기다려온 관객의 한 사람으로서도 설레는 순간입니다"라고 밝혔다.

◆문화, 사회 전반을 움직인 '문화 현상'

폭발적인 반향은 공연계에 그치지 않았다. "HAMILTON Effect'(The New York Times)로 불리며 작품의 성공을 조명하는 수많은 기사와 연구가 진행되었고 다큐멘터리 영화가 제작되는 등 하나의 '문화 현상'으로 자리 잡았다.

음악적 성취는 더욱 놀랍다. 음악 자체의 완성도에 대한 음악 전문가의 호평과 함께 캐스트 앨범 사상 최초로 미국 음반 산업 협회(RIAA)로부터 다이아몬드(1,000만장 이상 판매)를 공인받았다, 미국 빌보드 200차트에서 500주간 차트에 머물렀으며 이 기록은 전설적인 아티스트 핑크 플로이드, 밥 말리와 동일하다. 커버 앨범인 'HAMILTON MIX TAPE'에는 존 레전드, 어셔, 캘리 클락슨, 앨리샤 키스, 시아, 퀸 라티파 등 세계적인 아티스트가 참여했으며 2016년 발매 당시 빌보드 200차트 1위에 올랐다.

작품의 성공은 '알렉산더 해밀턴'에 대한 관심으로 이어졌다. 미국 건국의 핵심 인물이자 초기 재무장관으로 미국 금융 시스템의 토대를 만든 해밀턴은 워싱턴, 제퍼슨 등에 비해 덜 알려진 인물이었다. 당시 10달러 지폐의 주인공이었던 해밀턴을 바꾼다고 발표했던 미국 정부는 뮤지컬의 놀라운 성공으로 그 결정을 철회했다. 이와 함께 교육과 전시, 학술 연구이 활발해지는 등 다양한 영역으로 그 영향력이 확장되고 있다.

◆음악, 극본, 연출 모든 것이 혁신적인 무대 미학

완벽에 가까운 찬사는 작품의 혁신성에 있다. 기존의 뮤지컬 문법을 깬 '해밀턴'은 폭넓은 스펙트럼의 음악 장르를 과감하게 한 편의 뮤지컬 넘버들로 연결, 날카로운 고찰이 담긴 영리한 가사는 린-마누엘 미란다의 천재성이 빛을 발한다. 강렬한 오프닝곡 'Alexander Hamilton'을 비롯해 'The Schuyler Sisters', 'Yorktown (The World Turned Upside Down)' 'My Shot', 'The Room Where It Happens', 등의 명곡은 폭발적인 에너지와 음악적 완성도를 지닌다. 약 20,520개의 단어가 사용된 가사는 속도감 있게 전개되며 다양한 시각으로 조명하는 각 캐릭터의 서사를 담아낸다. 격렬한 논쟁이 감각적인 디스의 랩 배틀로, 해밀턴을 필두로 한 젊은 혁명가들은 빠르고 공격적인 힙합과 랩을 구사하지만 토마스 제퍼슨은 한 세대 이전의 유행인 재즈나 R&B 풍의 음악, 영국 왕의 넘버는 브릿팝으로 설계되었다.

격동적인 시대상을 구현한 회전 무대는 끊임없이 움직이며 세련된 안무와 음악, 1,200여 개의 조명 큐에 맞춰 다이나믹하게 연출된다. 천재적인 재능과 야망을 품고 바닥에서부터 권력의 정점에 올랐으나 잊혀진 이름 알렉산더 해밀턴과 그를 존경하는 동시에 질시하는 에런 버, 같은 이상을 꿈꾸는 혁명가 등의 인물이 입체적으로 그려진다. 높은 기량의 31인의 배우는 다양한 장르의 음악과 안무, 방대한 대사를 소화, 1막과 2막에서 서로 다른 역할을 맡으며 연결된 1인 2역 연기 등을 펼쳐야 한다. 특히 'Guns and Ships'의 가장 빠른 구간은 초당 6.3개 단어가 쏟아낼 정도로 고난도의 음악적 표현과 연기, 에너지가 필요하다.

파란만장하면서도 굴곡진 해밀턴의 여정은 현대의 미국 사회를 이해하게 해주는 동시에 치열한 권력관계와 사회의 모순, 인간적인 드라마라는 보편적인 서사를 통찰력 있게 그려낸다.

jyyang@newspim.com

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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