장동혁 "용인갑 조직위원장 윤재복·양향자 결선 재투표…ARS 투표권 침해"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 12일 용인갑 재투표를 결정했다
- 용인갑 결선서 일부 책임당원 ARS 투표권이 침해됐다
- 당내 투표 시스템 전면 점검과 보완대책 마련을 지시했다
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"경선 결과 영향 여부와 무관한 공정의 문제"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 경기 용인갑 조직위원장 선출 과정에서 일부 책임당원의 투표권이 침해된 사실이 확인됐다며 결선투표를 다시 실시하겠다고 밝혔다.
장 대표는 12일 자신의 페이스북을 통해 "오늘 중앙당 최고위원회의에서 경기 용인갑 조직위원장 선출 결과를 보고받았다"며 이같이 밝혔다.
앞서 지난 8일 실시된 조직위원장 결선투표에서는 윤재복 후보가 당선됐다. 그러나 투표권을 가진 책임당원 가운데 일부가 자동응답시스템(ARS) 투표 전화를 받지 못한 것으로 확인됐다.
장 대표는 "두 후보가 합의 하에 ARS 투표 결과를 확인했다 해도, 시스템의 문제로 당원들이 투표권을 침해받았다면 이를 바로잡아야 한다고 생각한다"고 밝혔다.
이어 "이는 투표를 못한 당원 숫자나, 경선 결과에 영향을 미쳤는지 여부와 무관한 선거 공정의 문제"라며 "결선투표의 재투표를 실시할 수밖에 없다는 결론을 내렸다"고 설명했다.
장 대표는 이번 사태를 계기로 당내 투표 시스템 전반에 대한 점검도 지시했다.
그는 "그동안도 당의 ARS 투표가 진행될 때마다 크고 작은 이의 제기가 있었다"며 "이번 기회에 당내 투표 시스템을 전면 재검토하여 보완 대책을 마련할 것을 지시했다"고 전했다.
그러면서 "다시는 이런 일이 재발하지 않도록 더욱 꼼꼼하고 철저하게 챙기겠다"며 "경선에 참여하신 두 후보님과 당원동지 여러분께 송구스럽다는 말씀을 드린다"고 덧붙였다.
결선 재투표 결정에 따라 윤재복 후보와 양향자 후보를 대상으로 다시 결선투표가 실시될 예정이다.
oneway@newspim.com