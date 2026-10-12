현대제철, H형강 통합 브랜드 'H ONE' 출범…AI 데이터센터 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 12일 H ONE 브랜드를 론칭했다
- AI 데이터센터·반도체 팹 공략용 통합 솔루션이다
- RH·BH 결합해 130종 규격과 VE 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 현대제철이 압연·용접 H형강을 아우르는 통합 브랜드 'H ONE'을 선보이며 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 팹 등 고부가 건축 시장 공략에 나섰다.
현대제철은 경기도 성남시 판교테크원 타운홀에서 건설사·유통사·철골제작사 등 주요 고객사와 구조설계사, 학·협회 관계자 등이 참석한 가운데 H ONE 론칭 행사를 열었다고 12일 밝혔다.
H ONE은 기존 압연 H형강(RH) 중심의 사업을 용접 H형강(BH)까지 확대해 건축 프로젝트별로 적합한 제품과 공급 방안을 제안하는 통합 솔루션 브랜드다.
AI 데이터센터와 반도체 팹, 초고층 건축물, 대형 물류센터 등이 늘면서 다양해진 구조 성능과 규격 요구에 대응하려는 취지다. 특히 AI 데이터센터는 서버와 냉각·전력설비 등을 지탱할 높은 하중 지지력과 대형 단면, 비표준 규격 등이 요구된다.
압연 H형강은 반제품을 압연해 일체형으로 생산하는 방식으로 균일한 품질과 안정적인 공급이 강점이다. 용접 H형강은 후판을 절단·용접해 제작해 대형 단면이나 비표준 규격 등 특수 설계에 유연하게 대응할 수 있다.
현대제철은 두 제품의 강점을 결합하고, 구조적 특성과 용접 품질을 안정적으로 관리할 수 있는 핵심 용접 H형강 규격 130종을 선정해 고객 선택의 폭을 넓혔다.
회사는 프로젝트별 구조와 하중, 규격, 강종, 물량, 납기 등을 검토해 적합한 제품 조합을 제안할 방침이다. 구조 성능과 경제성을 함께 고려하는 가치공학(VE) 솔루션으로 설계 효율과 자재 조달 편의성도 높일 계획이다.
향후 초기 설계 검토부터 제품 선정, 견적, 구매, 생산·납품, 기술 지원까지 서비스 범위를 단계적으로 확대한다.
김성민 현대제철 영업본부장 전무는 "RH와 BH를 아우르는 제품 포트폴리오와 고객 대응 역량을 기반으로 다양한 H형강 수요를 통합적으로 해결하겠다"며 "고객이 H형강과 관련한 요구와 고민이 있을 때 가장 먼저 찾는 통합 솔루션 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.
peoplekim@newspim.com