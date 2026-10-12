신세계百, 강남점에 하리보 팝업…단독 젤리·굿즈 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 12일 강남점에 하리보 팝업을 열었다
- 이번 팝업은 오는 22일까지 어나더팜에서 운영한다
- 하리보 젤리 30여종과 전용 굿즈를 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
5만원 이상 구매 시 키링 증정
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계백화점은 강남점 지하 1층 어나더팜에서 하리보 젤리와 굿즈를 판매하는 팝업을 오는 22일까지 운영한다고 12일 밝혔다.
이번 팝업에서는 그동안 하리보 스토어에서만 판매하던 젤리와 전용 굿즈를 선보인다. 어나더팜은 예술과 라이프스타일을 함께 제안하는 공간이다.
하리보 스토어 단독 젤리인 발라발라·콱시·소다파티를 비롯해 골드베렌과 스타믹스 등 젤리 30여 종을 판매한다.
굿즈는 하리보 머그컵, 골드베렌 시그니처 30㎝ 봉제인형, 젤리 봉지 모양 파우치 등으로 구성했다. 리빙·패션·문구 상품도 마련했다.
행사 기간 하리보 젤리와 굿즈를 5만원 이상 구매한 고객에게 하리보 키캡 키링 세트를 한정 수량으로 증정한다.
kji01@newspim.com