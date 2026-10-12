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중동·동유럽 '에너지 난타전'...美 중간선거 앞두고 악화일로

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AI 핵심 요약

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  • 미국 중간선거 한 달 앞두고 중동·동유럽 에너지 불안이 커졌다.
  • 후티는 사우디 공항과 아람코를 공격했고 미국은 개입 검토에 나섰다.
  • 트럼프는 러·우 에너지 휴전과 경유 합의를 밀었으나 반발이 거셌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 오는 11월 3일(현지시간) 미국 중간선거가 불과 한 달도 채 남지 않은 시점에 중동과 동유럽의 에너지 인프라가 악화일로로 치닫고 있다. 

이란의 호르무즈 해협 봉쇄와 유조선 공격, 예멘의 친(親)이란 반군 후티의 사우디아라비아 공항 타격, 그리고 러시아·우크라이나 전선의 불안정이 복합적으로 작용하면서 글로벌 에너지 시장의 혼란이 극에 달하는 모양새다.

지난 8일(현지시간) 예멘 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 킹 칼리드 국제공항을 공격한 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 후티 사태 악화에 이란 지렛대 강화?…이란-사우디 외무 해법 모색

후티 반군은 연일 사우디아라비아 공항을 타격하고 있다. 11일 사우디 주도 연합군에 따르면 이날 정체불명의 발사체가 킹칼리드 국제공항 제4터미널에 떨어져 화재가 발생했다. 사우디 민간항공청(GACA)은 이번 사건으로 파키스탄 국적자 1명이 숨지고 11명이 다쳤다고 밝혔다. 이 밖에 수도 리야드 중심부와 북부 도심에서도 폭발음이 감지됐으며, 이날 새벽에는 동부 담맘의 킹파드 국제공항에도 발사체가 떨어져 운항이 중단됐다.

전날에도 킹칼리드 공항에 공격이 발생해 사우디 국적자 4명과 방글라데시 국적자 2명을 비롯해 미국, 이집트, 요르단, 인도 등 총 13명이 숨지고 300여 명이 다쳤다. 이는 최근 10여 년간 사우디 내에서 발생한 공격 중 가장 치명적인 인명 피해다. 공격 배후를 자처한 후티 반군은 최근 성명을 통해 "이슬람 성지인 메카와 메디나 공항을 제외한 사우디 전역의 공항이 타격 대상"이라고 경고하며 압박 수위를 높이고 있다.

사우디의 국영 에너지 회사 아람코에 대한 위협도 반복되고 있다. 현지시간 11일 후티반군은 "아람코의 타나지브 정유시설과 아람코의 가스 시설을 공격했다"고 주장했다.

미국 역시 후티 반군에 대한 직접적인 군사 개입 카드를 만지작거리고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 밖에서 기자들과 만나 미국이 사우디의 후티 대응 공격을 지원할 것인지 묻는 말에 "그럴 수도 있다. 검토 중"이라며 "최근 공격에 대해 알게 된 만큼 신속하게 결정을 내릴 것"이라고 밝혔다.

사우디 정부 당국자들 또한 미 측에 "긴급 방위 지원"을 요청하며 예멘 내 후티 반군에 대응하기 위해 조속히 개입할 것을 촉구하고 있다. 미국의 중동 전쟁이 2개 전선으로 확대될 위험을 배제할 수 없는 상황이다.

후티의 공습으로 사우디 본토 안보가 위협받는 가운데, 이란은 이를 대미 외교의 지렛대로 활용하려는 모습을 보이고 있다. 이날 파이살 빈 파르한 사우디 외무장관은 아바스 아라그치 이란 외무장관과 긴급 전화 통화를 했다. 사우디 국영 통신 SPA에 따르면 두 사람은 최근 격화한 중동 지역 충돌 사태와 긴장 완화를 위한 노력 등에 대해 의견을 교환했다.

아라그치 장관은 통화 후 자신의 텔레그램 계정을 통해 "이란 정부는 사우디와 예멘 간의 대화를 촉진하기 위해 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 되어 있다"고 밝히며 스스로 외교적 중재자를 자처하고 나섰다. 이란의 중재를 통한 3자(사우디-이란-후티) 회동이 이뤄질지도 관심사다.

호르무즈해협 부근 오만해에서 공격을 당한 유조선에서 검은 연기가 솟아 오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미-이란 유조선 및 상선 공격 지속…호르무즈 봉쇄 공방

해상 수송로를 둘러싼 미국과 이란의 군사적 대립도 가열되고 있다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 전날(10일) 오만만에서 이란 항구 해상 봉쇄망을 돌파하려던 파나마 선적 화물선 '오션 몰리카(Ocean Molica)'(또는 아리카 선[Arika Sun])호의 뱃머리를 미군 전투기 정밀 타격으로 무력화했다고 밝혔다. 미군이 이란 인근 해상에서 직접 타격에 나선 것은 한 달여 만에 처음이다.

이에 맞서 같은 날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)도 호르무즈 해협 통제를 대폭 강화하고 나섰다. 세파 뉴스에 따르면 혁명수비대는 위성위치확인시스템(GPS)을 끄고 해협 내 미허가 항로로 운항하던 초대형 유조선이 기뢰에 부딪혀 대규모 폭발을 일으켰다고 밝혔다. 혁명수비대는 이어 이란의 사전 허가를 받지 않고 위험 항로를 통과하려는 모든 선박은 같은 운명을 맞게 될 것이라고 경고했다.

이틀 전인 9일에는 이란 혁명수비대 해군이 호르무즈 해협 남쪽에서 마찬가지로 사전 허가를 받지 않고 "불법 항로"로 항해하던 대형 액화석유가스(LPG) 운반선 'NV 선샤인(Sunshine)'호를 공격했다. 혁명수비대는 유조선의 엔진실과 추진 시스템에 화재가 발생했다고만 밝혔을 뿐, 사상 피해 여부는 알리지 않았다.

혁명수비대 해군은 이러한 사건들과 해당 지역의 해상 긴장 고조에 대한 책임은 미군에 있다고 밝혔다. 그러면서 위반 선박에 대한 조치는 더 이상 호르무즈 해협에만 국한되지 않을 것이며, 허가되지 않은 항로를 횡단하는 모든 선박은 "처벌"될 것이라고 경고했다.

지난 10일(현지시간) 미국 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 에어포스원에서 내린 뒤 취재진의 질문에 답하는 도널드 트럼프 미국 대통령. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프 "러·우 휴전 선언"에 당사자 어리둥절

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 러시아-우크라이나 간 에너지 휴전이 이뤄졌다고 발표했다. 양측 모두 서로의 에너지 시설에는 공격하지 않기로 합의를 이끌어냈다는 소식이지만, 정작 당사자들은 어리둥절해하는 모습이다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 매체 악시오스에 "처음 듣는 내용"이라며 "하지만 현실화하는 것이 중요하다"고 언급, 러시아가 공격을 멈춘다면 우크라이나도 응할 것이라는 입장을 밝혔다. 다만 젤렌스키 대통령은 "오늘도 하루 종일 우크라이나 상공은 러시아 드론으로 가득했고, 활공 폭탄 공격과 에너지 시설 타격이 이어졌다. 저녁에는 하르키우 발전소가 피격됐다"며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 진정성에 의문을 제기했다. 러시아 크렘린궁 역시 해당 에너지 휴전 합의에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

이 때문에 트럼프 대통령이 중간선거를 불과 수주 앞두고 성과를 내기 위해 '졸속' 합의를 기획한 게 아니냐는 지적이 나온다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 미 국방부 및 백악관 당국자들이 지난 주말 유럽 주요국과 우크라이나 측에 직접 전화를 걸어 정유소를 비롯한 러시아 에너지 시설 공격을 중단하라고 강력히 압박했다고 보도했다.

미 측의 경고에는 우크라이나와의 군사 정보 공유를 중단하고, 북대서양조약기구(NATO·나토)를 통해 미국산 무기를 구매·제공하는 '우크라이나 우선 지원목록(PURL)' 프로그램을 중단하겠다는 위협까지 포함된 것으로 알려졌다. 미국이 중간선거 표심을 고려해 우크라이나에는 러시아 정유시설 공격 중단을 강하게 압박하는 한편, 성급하게 '에너지 휴전' 성과를 발표했을 가능성이 제기된다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(좌)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 트럼프 푸틴과 경유 공급 협상에 공화당도 반발

중간선거를 앞두고 사상 최고치로 치솟은 경윳값을 잡기 위해 트럼프 대통령의 마음이 급하다. 트럼프 대통령은 지난 9일 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 러시아산 경유를 대량 공급받기로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 합의했다며, 러시아산 경유의 미국 수입을 허용하는 한시적 대러 제재 유예 조치를 발표했다.

이를 두고 주요 언론과 정치권에서는 "푸틴의 전쟁 자금을 대주는 거냐"는 비난이 거셌다. 월스트리트저널(WSJ)은 사설을 통해 "트럼프의 경유 합의는 고(故) 린지 그레이엄 상원의원에 대한 모욕"이라고 강도 높게 비판했다. 지난 7월 사망한 그레이엄 의원은 트럼프 대통령의 측근이자 상원 4선을 지낸 공화당 중진으로, 대표적인 대러 강경파였다. 그의 뜻을 기려 지난달 제정된 '린지 그레이엄 러시아 및 이란 제재법'은 러시아산 원유와 천연가스를 대량 구매하는 국가에 최대 100%의 보복 관세를 부과할 수 있도록 하는 등의 강력한 대러 제재 조치를 담고 있는데, 트럼프 자신이 서명해 제정한 법을 역행한다는 비판이다.

이에 스콧 베선트 재무장관은 "(러시아와의 경유 합의는) 미국인들에게 좋은 일이며 경유 가격을 낮출 것"이라고 설명했지만, 공화당 내 반발도 거세다. 이날 공화당 소속 4명과 민주당 소속 3명의 상원의원은 공동 성명을 내고 "미 의회는 푸틴의 잔혹한 우크라이나 침공에 자금이 들어가는 것을 막기 위해 2022년 러시아산 에너지 수입을 법으로 명시해 금지했다"며 "트럼프 행정부는 대러 경유 공급 합의를 즉각 철회하라"고 촉구했다. 이들은 행정부가 법에 명시된 의회 협의나 설명 절차도 거치지 않았다고 지적하며 "러시아가 우크라이나 민간인을 계속 살해하는 동안 미국이 푸틴에게 자금줄을 대줘서는 안 된다"고 목소리를 높였다.

결국 미국 중간선거라는 거대 정치 이벤트를 불과 한 달도 남겨두지 않은 상황에서, 고물가 표심을 잡아두려는 미국 행정부의 조급한 대내외 대응과 중동·동유럽 전선의 연쇄적인 군사적 충돌이 맞물리면서 전 세계 에너지 시장을 둘러싼 혼란은 한동안 수습되기 어려울 것으로 보인다.

wonjc6@newspim.com

 

 

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李지지율 35.2% 2주연속 하락…국힘 41% 민주 35% [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했다는 여론조사가 12일 발표됐다. 리얼미터가 아시아경제 의뢰로 지난 6∼8일 전국 18세 이상 1504명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 지난주보다 2.2%포인트(p) 내린 35.2%였다. 부정평가는 61.4%로 전주 대비 1.6%p 올랐다. '잘 모름'은 3.4%였다. 리얼미터는 "조희대 대법원장과의 사법부 독립성 논란과 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발에 따른 여야 안보 공방, 수도권 전월세·아파트값 상승세 등 인사·안보·부동산 악재가 국정감사 이슈로 집중되면서 지지율 하락을 이끈 것으로 보인다"고 분석했다. 이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 연령대별로 살펴보면 각각 3.1%p, 2.1%p 오른 20대(27.3%)와 30대(31.3%)를 제외한 전 연령대에서 하락세가 나타났다. 지난 7∼8일 전국 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당은 35.7%, 국민의힘은 41.3%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 7.0%p 떨어졌고, 국민의힘은 2.9%p 오르면서 지지율이 역전됐다. 다만 양당 간 격차는 5.8%p로 여전히 오차범위(±3.1%p) 내다. 리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "조 대법원장의 법사위 충돌 및 탄핵 추진 논란, 수사권 개편을 둘러싼 조국혁신당과의 갈등, 수도권 부동산 전월세 불안 등 악재가 겹치면서 진보층과 40대를 중심으로 지지층이 이탈해 상당 폭 하락한 것으로 풀이된다"고 설명했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "국정감사 초반 DMZ 지뢰 폭발 사태 등 안보 이슈와 조 대법원장 증언 채택 및 탄핵 공방 등을 통해 대여 공세를 강화한 데다 농지 전수조사·대미투자 등 정부 정책 논란까지 겹치면서 정부·여당에 대한 비판 여론의 반사이익을 얻어 지지율이 상승한 것으로 보인다"고 분석했다. 조국혁신당은 지난주보다 1.1%p 오른 6.3%를 기록했다. 개혁신당은 2.8%, 진보당은 1.2%다. 기타 정당은 1.8%, 무당층은 11.0%로 조사됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±2.5%p, 응답률은 2.8%였다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.6%였다. 두 조사 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-10-12 10:10
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정의선 취임 6년, 로봇 상용화 눈앞 [서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정의선 현대자동차그룹 회장이 오는 14일 취임 6주년을 맞는 가운데 미래 성장동력으로 추진해 온 로봇 사업이 상용화를 향한 시험대에 올랐다. 현대차그룹은 2028년 미국 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'를 투입하고 연간 3만대 규모의 생산능력을 확보할 계획이다. 자동차 제조를 넘어 로봇과 인공지능(AI)을 결합한 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 넓히겠다는 전략이다. 관건은 수익성이다. 보스턴다이내믹스는 2021년 현대차그룹에 인수된 이후 지난해까지 약 1조7000억원의 누적 손실을 기록했다. 로봇 상용화 기대에 기업가치가 높아지고 있지만 실제 투자금 회수와 자동차 생산성 개선으로 이어지는지는 아직 검증되지 않았다. 특히 보스턴다이내믹스의 지분이 정 회장 개인과 현대차·기아 등 여러 주체에 나뉘어 있어 로봇 사업의 성장과 현대차 주주가 얻는 경제적 이익을 구분해 평가해야 한다는 지적이 나온다. [인포그래픽=챗GPT] 2026.10.12  ◆ 그룹의 로봇 가치, 현대차 주주 몫과는 다르다 12일 자동차 업계에 따르면 현대차그룹의 로봇 전략은 보스턴다이내믹스를 중심으로 구체화하고 있다. 정 회장 취임 직후인 2020년 12월 인수를 결정한 뒤 2021년 6월 지배지분 80% 인수를 마무리했다. 당시 정 회장도 개인 자금을 투입해 지분 20%를 확보했다. 이후 추가 출자 등을 거치며 지분 구조가 달라졌다. 지난 7월 잔여 지분 인수 추진 당시 보스턴다이내믹스 지분은 HMG글로벌 56.4%, 정 회장 22.6%, 현대글로비스 11.25%, 소프트뱅크 9.65%로 보도됐다. HMG글로벌은 현대차와 기아, 현대모비스가 참여한 투자법인이다. HMG글로벌 지분은 현대차 49.5%, 기아 30.5%, 현대모비스 20%로 구성됐다. 이를 적용하면 당시 현대차의 HMG글로벌 경유 보스턴다이내믹스 간접 지분은 약 27.9%다. HMG글로벌이 보유한 지분 56.4%에 현대차의 출자 비율 49.5%를 곱한 수치다. 소프트뱅크 잔여 지분을 기존 보유 비율에 따라 배분하면 HMG글로벌 62.5%, 정 회장 25%, 현대글로비스 12.5%로 조정되는 구조다. 이 경우 현대차의 HMG글로벌 경유 간접 지분은 약 30.9%로 높아진다.  그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 모두 확보하더라도 로봇 사업의 성과를 현대차가 독차지하는 것은 아니다. 정 회장과 기아·현대모비스·현대글로비스도 투자한 만큼 성과는 여러 주주에게 나뉜다. 현대차 주주에게 중요한 것은 '그룹의 로봇 기업'이라는 간판보다 현대차가 투입한 돈에 비해 얼마의 수익을 거둘 수 있느냐다. ◆ 로봇 팔아 버는 돈과 공장에서 아끼는 돈 현대차가 로봇 사업에서 기대하는 효과는 크게 두 가지다. 보스턴다이내믹스가 외부 판매를 늘려 투자 가치를 높이는 것과 자동차 공장에 로봇을 투입해 생산비를 낮추는 것이다. 현대차와 기아·현대모비스 등 계열사에는 로봇의 기술력을 실제 생산 현장의 수익성 개선으로 연결하는 일이 핵심 과제다. 주주 입장에서도 로봇의 성능 못지않게 투자비를 얼마나 빨리 회수하고 생산비를 얼마나 줄일 수 있는지가 중요하다.  첫 번째는 로봇 기업의 성장이다. 외부 고객에게 로봇을 판매하고 유지보수·서비스 사업을 확대해 수익성을 높이면 투자 지분의 가치도 커질 수 있다. 그러나 기업가치 상승이 현대차의 현금 유입이나 배당 재원 증가를 뜻하지는 않는다. 실제 이익 귀속과 현금 회수는 지분 구조와 배당, 지분 매각 여부 등에 따라 달라진다. 현재는 성장 기대와 실적 사이의 간극도 크다. 로이터는 지난 9월 현대글로비스 공시를 인용해 보스턴다이내믹스가 지난해 5284억원의 손실을 냈으며, 2021~2025년 누적 손실은 약 1조7000억원에 달한다고 보도했다. 로봇 사업의 성장 기대와 별개로 대규모 손실이 이어지는 상황이다. 보스턴다이내믹스는 최근 아마존의 AI 사업을 이끌었던 로히트 프라사드를 최고경영자(CEO)로 영입했다. 기술 개발을 넘어 로봇 상용화와 수익 모델 구축으로 이어질지가 관심사다. 두 번째는 자동차 생산의 효율 개선이다. 이를 위해 보스턴다이내믹스는 지난달 21일(현지시간) 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에 '로보틱스 메타플랜트 응용 센터(RMAC)'를 열고 본격 운영에 들어갔다. 현대차그룹은 2028년 HMGMA에 아틀라스를 투입해 부품을 생산 순서에 맞춰 분류·배치하는 서열작업부터 맡길 계획이다. 2030년에는 부품 조립 등으로 적용 범위를 넓힌다. 이때 현대차가 얻는 효과는 로봇 판매 이익이 아니라 자동차를 만드는 과정에서 발생한다. 반복 작업을 안정적으로 수행하고 무거운 부품을 옮기는 부담을 줄이면 생산성과 작업 안전성을 높일 수 있다. 다만, 로봇 투입 자체를 비용 절감으로 단정하기는 어렵다. 도입 가격과 유지보수비, 생산라인 변경 비용을 고려한 뒤에도 작업시간 단축과 품질 개선 효과가 이를 웃돌아야 한다. 현대차 주주 관점에서는 로봇을 몇 대 배치했는지보다 차량 한 대당 생산비와 공정 가동률이 얼마나 개선되는지가 중요하다. 지난해 3월 정의선 현대차그룹 회장이 미국 조지아주 소재의 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 언론과 인터뷰하고 있는 모습. [사진=현대차그룹] ◆ 3만대 생산능력보다 중요한 '투자 회수' 현대차그룹은 2028년까지 연간 3만대 규모의 로봇 생산능력을 확보할 계획이다. 생산능력은 실제 생산량이나 판매량과 다르다. 규모의 경제를 통해 원가 경쟁력을 확보하려면 그룹 내부 수요뿐 아니라 외부 고객의 구매도 뒷받침돼야 한다. 정 회장의 로봇 전략은 자동차 제조 역량을 새로운 사업으로 확장한다는 점에서 의미가 있다. 현대차그룹은 생산시설과 제조 데이터, 현대모비스의 부품 기술, 현대글로비스의 물류 역량을 결합해 로봇 사업을 키우고 있다. 자동차 공장은 로봇의 실제 작업 능력을 검증하는 현장이자, 초기 수요처가 될 수 있다. 다만, 그룹 차원의 사업 확장과 현대차의 주주가치는 별도로 평가해야 한다. 정 회장의 개인 투자 성과, 다른 계열사의 부품·물류 사업 기회, 현대차의 생산성 개선을 한데 묶으면 현대차 주주에게 돌아갈 몫이 불분명해질 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 취임 6년을 맞은 정 회장의 승부수는 로봇 기업 인수와 기술 시연을 넘어, 생산 현장의 검증과 양산을 준비하는 단계로 접어들었다. 앞으로는 로봇의 성능뿐 아니라 추가 투자 규모와 차량 한 대당 생산비 절감액, 투자금 회수 기간이 로봇 전략의 주주가치를 가늠할 지표가 될 전망이다.  peoplekim@newspim.com 2026-10-12 13:42

[주요포토]

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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