사우디·이란 외무장관 긴급 통화…예멘 후티 반군의 공격 후 첫 접촉

AI 핵심 요약beta
- 사우디 외무장관이 11일 이란 외무장관과 통화했다.
- 양국은 중동 긴장 완화와 충돌 대응을 논의했다.
- 후티 공습 후 첫 공식 접촉으로 중재 주목됐다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아 공항에 대한 공격을 감행한 이후 사우디와 이란의 외교 수장이 전화 통화를 하고 지역 긴장 완화 방안을 논의했다.
11일(현지시간) 사우디 국영 SPA 통신은 파이살 빈 파르한 사우디 외무장관이 이날 아바스 아라그치 이란 외무장관과 통화했다고 보도했다.
두 사람은 최근 격화한 중동 지역 충돌 사태와 긴장 완화를 위한 노력 등에 대해 의견을 교환했다.
아라그치 외무장관은 통화 후 자신의 텔레그램 계정을 통해 "이란 정부는 사우디와 예멘 간의 대화를 촉진하기 위해 필요한 모든 지원을 제공할 준비가 되어 있다"고 밝혀, 이란을 중재로 3자 소통이 이뤄질지 주목된다.
이번 통화는 후티 반군이 사우디에 대한 공격을 강화한 이후 양국 외교 수장 간에 공개된 첫 공식 접촉이다. 후티 반군은 지난 한 주 동안 사우디 본토를 수차례 공격했으며, 특히 전날(10일) 사우디 수도 리야드 국제공항을 타격해 최소 13명이 숨지고 300여 명이 다쳤다. 이는 최근 10여 년간 사우디 내에서 발생한 공격 중 가장 치명적인 인명 피해다.
한편, 빈 파르한 장관은 아라그치 외무장관과의 통화에 앞서 에드 밀리밴드 영국 외무장관과도 통화했다. 두 사람은 후티 반군의 킹 칼리드 국제공항 공격에 대한 의견을 교환했고, 밀리벤드 장관은 "후티 반군의 공격을 강력히 규탄했다"고 SPA는 보도했다.
wonjc6@newspim.com