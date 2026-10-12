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[2026 국감] 김기표 "유병호 취임 후 감사위원회 의결없는 수사요청 크게 늘어"

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  • 감사원은 2023년 이후 의결 없는 수사요청을 늘렸다
  • 고발은 2024년과 2025년 각 5건으로 줄었다
  • 김기표 의원은 이첩 절차의 투명성 강화를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"감사원, 감사위 통제 우회 편법적 이첩 점검해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 감사원이 수사기관에 사건을 이첩할 때 감사위원회의 심의·의결을 거쳐야 하는 고발 건수는 감소한 반면, 감사위원회 의결 없이 진행할 수 있는 수사요청과 수사참고자료 송부는 크게 증가한 것으로 나타났다.

국회 법제사법위원회 소속 김기표 더불어민주당 의원이 감사원으로부터 제출받은 자료에 따르면 유병호 전 사무총장 취임(2022년 6월) 이후 수사기관 이첩 형태에 뚜렷한 변화가 나타났다.

국회 법제사법위원회 소속 김기표 더불어민주당 의원. [사진=김기표 의원실]

감사원법 제35조에 따른 고발은 감사위원회의 의결을 반드시 거쳐야 한다. 문재인 정부 시기(2018~2021년) 연평균 8.5건 수준이던 고발은 2024년과 2025년 각각 5건으로 줄었다.

반면 수사요청은 2020년 8건, 2021년 25건, 2022년 22건에서 유병호 전 사무총장 재임기인 2023년 47건, 2024년 52건으로 증가해 2년간 총 99건에 달했다.

당시 적용되던 감사원 감사사무 처리규칙 제65조 제1항 단서는 증거인멸이나 도주의 우려가 있다고 인정되는 경우 감사위원회의 의결 없이 수사를 요청할 수 있도록 규정하고 있었다.

감사원은 이런 예외 규정에 따라 감사위원회 의결을 거치지 않고 사무총장 및 감사원장의 결재를 통해 수사를 요청해 왔다. 해당 규정은 절차적 통제의 필요성이 제기되면서 올해 4월 28일 감사위원회 보고 의무 등을 신설하는 방향으로 개정됐다.

규칙상 범죄혐의사실이 확실하다고 인정되지 않더라도 수사에 참고할 필요가 있을 때 감사위원회의 의결 없이 송부하도록 규정된 '수사참고자료 송부' 역시 유 전 총장 취임 이후 급증했다.

수사참고자료 송부는 2021년과 2022년 연 7건 수준이었으나 2023년 15건으로 2배 이상 늘었고, 유병호 전 사무총장 취임 이후 약 2년간 송부된 수사참고자료는 총 41건으로 집계됐다.

이러한 수사기관 이첩 방식은 유병호 전 사무총장 재임 시기 전임 정부 인사와 관련 기관을 대상으로 진행된 주요 감사에서 두드러졌다.

2022년 말 MBC 대통령실 전용기 탑승 배제 조치 이후 보수단체 청구로 착수된 방송문화진흥회의 MBC 방만경영에 대한 관리 감독 해태 관련 국민감사청구감사의 경우, 감사원은 본 감사가 진행 중이던 2023년 8월 7일 권태선 당시 방문진 이사장 등 3명에 대해 자료 미제출 등 감사방해 혐의와 관련한 수사참고자료를 대검찰청에 송부했다.

그러나 권 이사장은 올해 5월 경찰로부터 증거불충분을 이유로 불송치 처분을 받았다.

2023년 9월 13일 주요 국가통계 작성 및 활용실태 감사에서도 감사원은 김현미 전 국토교통부 장관, 홍장표 전 경제수석, 강신욱 전 통계청장 등 전임 정부 인사 등 23명을 직권남용 혐의로 수사요청했으나, 12명에 대하여는 불기소 처분을 받았다.

또한 같은 날 노형욱 전 국토교통부 장관, 윤종원 전 경제수석 등 7명에 대한 수사참고자료를 검찰에 함께 송부했다. 방송통신위원회 정기감사, 전현희 권익위원장 복무점검 등에서도 수사요청과 수사참고자료 송부가 병행됐다.

김기표 의원은 "감사위원회의 의결을 거쳐야 하는 고발 대신, 위원회 의결을 거치지 않는 수사요청과 수사참고자료 송부가 특정 시기에 집중됐다"며 "감사원의 수사기관 사건 이첩 절차가 본래의 원칙과 법적 취지에 맞게 투명하고 엄정하게 운용돼야 한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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