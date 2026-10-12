3경기 31골 무실점 3승...U-16 여자축구, 아시안컵 본선 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 16세 이하(U-16) 여자 축구대표팀이 예선 3경기를 전승으로 마치며 2027 아시아축구연맹(AFC) U-17 여자 아시안컵 본선 진출권을 거머쥐었다.

이다영 대한축구협회 전임지도자가 이끄는 대표팀은 11일(한국시간) 타지키스탄 두샨베의 투르순조다 센트럴 스타디움에서 열린 대회 예선 A조 최종 3차전에서 요르단을 9-0으로 대파했다. 앞서 아랍에미리트(UAE)를 16-0, 개최국 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 3전 전승(승점 9) 조 1위로 예선을 통과했다. 3경기 동안 무려 31골을 퍼붓는 동안 단 한 골도 내주지 않는 완벽한 경기력을 선보였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 요르단전에 나선 U-16 여자 축구대표팀 선수들. [사진=KFA] ]2026.10.12 psoq1337@newspim.com

한국은 최전방에 조안(울산현대고)이 섰고 2선에 김희진(울산현대고), 임지혜(현대청운중), 권효리(경남로봇고)가 배치됐다. 중원은 반효린(울산현대고)과 최민서(현대청운중)가 지켰다. 포백은 신소은(전북체육중), 박나영, 고지은(이상 울산현대고), 우서연(경남로봇고)이 구성했고 골문은 이승아(울산현대고)가 지켰다.

전반부터 맹공이 이어졌다. 신소은, 임지혜, 조안의 연속 골에 이어 전반 40분 신소은이 멀티 골을 완성하며 4-0으로 전반을 마쳤다. 후반에도 공세를 늦추지 않았다. 조안이 두 골을 더 보태며 해트트릭을 작성했고 최민서, 박나영, 권효리가 연속 골 맛을 보며 9골 차 대승을 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2027 AFC U-17 여자 아시안컵 본선 진출을 이룬 한국 대표팀. [사진=KFA] 2026.10.12 psoq1337@newspim.com

총 30개 팀이 참가한 이번 예선에서는 각 조 1위 8개 팀이 본선에 오른다. 여기에 올해 아시안컵 4강 진출국(북한, 일본, 호주, 중국)을 더한 12개 팀이 내년 4월 중국에서 열리는 본선 무대에서 맞붙는다. 아시안컵 본선 상위 4개 팀에는 2027 국제축구연맹(FIFA) U-17 여자 월드컵 본선 티켓이 주어진다. 지난 5월 아시안컵 8강 탈락으로 올해 월드컵 진출에 실패했던 한국은 내년 중국에서 월드컵 티켓에 다시 도전한다.

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