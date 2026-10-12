고창모양성제 15일 개막…600년 읍성서 전통·현대 어우러진 축제

AI 핵심 요약beta
- 고창군이 15일부터 19일까지 고창읍성서 제53회 모양성제를 연다
- 올해 축제는 이색 답성놀이와 과거시험 등 체험을 대폭 늘렸다
- 드론쇼와 블랙이글스 에어쇼, 거리퍼레이드로 볼거리를 더했다
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5일간 이색 답성놀이·역사체험 확대…무사고·무바가지·무일회용품 실천
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 600년 역사를 간직한 고창읍성을 무대로 전통문화와 현대적 체험 콘텐츠를 결합한 가을 축제를 선보인다.
고창군은 오는 15~19일 고창읍성, 꽃정원, 전통예술체험마을 일원에서 '제53회 고창모양성제'를 개최한다고 12일 밝혔다.
올해 축제는 '전통 위에 새로운 즐거움을 더하다'를 주제로 역사와 문화, 놀이를 접목한 참여형 프로그램을 확대하고 방문객들이 고창읍성의 정취를 체험할 수 있도록 구성한다.
사적 제145호인 고창읍성은 조선 단종 원년인 1453년 왜구의 침입에 대비해 호남지역과 제주도 등 19개 고을 주민들이 힘을 모아 축성한 성곽이다.
둘레 1684m의 성곽에는 구간별 축성 책임 고을을 새긴 표지석이 남아 있다. 고창군은 매년 추수가 끝나는 음력 9월 9일을 전후해 전통과 현대를 아우르는 모양성제를 열고 있다.
올해 대표 프로그램은 고창읍성의 전통문화인 답성놀이를 현대적으로 확장한 '이색 답성놀이'다. 축제 기간 매일 다른 주제로 진행된다.
15일 학생 대상 '꿈나무 답성원정대', 16일 3대가 함께하는 '삼대일심', 17일 연인을 위한 'LOVE 답성놀이', 18일 가족 대상 '첫 답성, 같이 가(家)!', 19일 같은 성씨 참가자들이 함께하는 '답성놀이 GOGO씨'가 이어진다.
17일 오전에는 약 600명이 참여하는 주간 답성놀이가 열리며 저녁에는 한지등을 들고 성곽을 걷는 야간 답성놀이가 진행된다.
플래시몹과 미니 이벤트, 강강술래를 접목한 '달BAM댄스' 등도 마련돼 야간 관람객들에게 색다른 경험을 제공한다. 상시 답성놀이와 홍보관도 운영한다.
고창읍성 곳곳을 무대로 한 역사 체험 프로그램도 풍성하다. '모양성 유람록'을 주제로 조선시대 과거시험을 재현한 '모양별시'가 매일 오후 2시 열리며 문과, 무과, 잡과 시험을 체험할 수 있다. 현장 참여 인원은 평일 30명, 주말 50명이다.
조선시대 생활상을 놀이로 풀어낸 '모양 탐구생활'에서는 대장간 체험과 매분구 소재 놀이, 땅따먹기, 세책점 체험 등을 즐길 수 있다.
고창읍성을 축소한 미로에서 8개 미션을 수행하는 '모양성 유랑단'과 보물지도·암호카드를 활용한 역사 추리 프로그램도 운영된다.
이 밖에도 매일 다른 기념 배지를 제공하는 '모양성 유람록 뱃지 대방출', 전통 공간에서 차를 즐기는 '모양 다실', 900명의 얼굴로 완성하는 '모양성 축성人 방명록' 등 다양한 체험 콘텐츠가 방문객을 맞는다.
대형 볼거리도 마련된다. 16일 오후 7시 30분에는 고창읍성 일원에서 1000여 대의 드론을 활용한 드론라이트쇼가 펼쳐진다. 17일 오후 4시부터 5시까지 특설무대 일원에서는 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스의 에어쇼가 진행돼 고난도 곡예비행을 선보인다.
15일에 약 1000명이 참여하는 군민 화합 읍면 거리퍼레이드가 열린다. '컬러풀 고창'을 주제로 14개 읍면이 각 지역의 특색을 살린 퍼포먼스를 선보이며 군청로터리 1차 심사와 특설무대 집결 행사를 통해 화합의 장을 마련한다. 모양성제 로고송에 맞춘 플래시몹도 진행된다.
동리단길 테마거리와 야시장을 비롯해 먹거리 부스, 직거래 장터, 한우 팜파티 등을 운영해 지역 소상공인과 농축수산물의 판로 확대도 지원한다.
심덕섭 고창군수는 "세계유산도시의 강점과 기회요인을 살려 지방소멸 시대에 지속가능성을 높이고 지역의 변화와 발전을 이끌기 위해 노력하고 있다"며 "전통과 현대, 군민과 관광객이 함께 어우러지는 축제의 진수를 선보이겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com