대전 대동교 15일부터 차로 통제…21개월 혼잡 예상

AI 핵심 요약beta
- 대전시가 15일부터 대동교 개축공사를 시작했다.
- 2028년 6월까지 대동오거리~베스티안병원네거리 통제다.
- 왕복 4차로가 2차로로 줄어 교통혼잡이 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
왕복 4차로→2차로 축소 운영…출퇴근길 혼잡 예상, 우회도로 이용 당부
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 도시철도 2호선 트램 건설에 따른 대동교 개축공사가 본격화하면서 오는 15일부터 약 21개월간 교량 일대 차량 통행이 제한된다.
기존 왕복 4차로가 2차로로 줄어드는 데다 공사가 2028년 6월까지 이어질 예정이어서 대동오거리와 대전역을 오가는 차량의 교통혼잡이 불가피할 전망이다.
12일 대전시에 따르면 도시철도 2호선 트램 13공구에 포함된 대동교 개축공사로 오는 15일부터 2028년 6월 16일까지 대동오거리~베스티안병원네거리 구간의 차량 통행이 단계적으로 통제된다.
대동교는 1965년 준공돼 61년이 지난 노후 교량으로, 트램 노선 중 대전역과 대동역 사이에 위치해 있다. 시는 기존 교량을 철거하고 트램 전용 2차로와 일반 차량 4차로를 갖춘 총 6차로 규모의 교량을 새로 건설한다.
공사는 차량 통행을 유지하면서 기존 교량을 절반씩 철거하고 다시 짓는 방식으로 진행된다.
우선 이달부터 내년 6월까지 대동오거리에서 대전역 방향의 교량 절반을 철거하고 새 교량을 설치한다. 이어 내년 7월부터 2028년 6월까지 차량을 먼저 완공된 구간으로 이동시킨 뒤 나머지 교량을 철거·신축할 계획이다.
공사 기간에는 왕복 4차로 중 2개 차로를 폐쇄하되 나머지 2개 차로를 활용해 양방향 통행을 유지한다. 교량을 전면 폐쇄하지는 않지만 통행 차로가 절반으로 줄어들면서 출퇴근 시간대 차량 정체가 예상된다.
시는 공사구역과 차량 통행구역 사이에 안전시설을 설치하고 주요 교차로 등에 신호수를 배치하기로 했다. 출퇴근 시간대 공사차량 진출입도 교통량에 맞춰 조정한다.
또 CCTV와 교통관제시스템을 통해 주변 도로의 소통 상황을 살피고 혼잡 정도에 따라 신호체계와 교통처리 방식을 변경할 예정이다.
대동교를 통과하는 차량에는 충무로와 계족로, 동중앙로, 가양로 등 인근 도로를 이용하도록 안내할 방침이다.
다만 실제 통제 기간과 구간은 공사 진행 상황에 따라 달라질 수 있다.
이정갑 대전시 트램건설과장은 "도시철도 2호선 건설과 함께 60년 넘은 대동교를 새로 놓아 교량의 구조적 안전성을 확보하려는 공사"라며 "공사 기간 교통 불편이 예상되는 만큼 시민들께서는 가급적 주변 우회도로를 이용해 주시길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com