경량급 유망주 김향기, 월드태권도 그랑프리 49㎏급 은메달

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 태권도 경량급의 차세대 유망주 김향기(한국체대)가 월드태권도 그랑프리에서 첫 결승에 올라 값진 은메달을 수확했다.

김향기는 11일(현지시간) 프랑스 파리 인근 르발루아페레 팔레 데 스포르 마르셀 세르당에서 열린 2026 파리 월드태권도 그랑프리 마지막 날 여자 49㎏급 결승에서 중국의 신예 마징웨에게 라운드 점수 1-2(2-2 우세승, 4-4 우세패, 0-3)로 역전패했다.

1라운드에서 김향기는 종료 직전 오른발 돌려차기로 2-2 동점을 만든 뒤 유효타 우위로 기선을 제압했다. 그러나 2라운드에서 4-4 동점 끝에 기술 우위를 내주며 승부는 원점이 됐다. 마지막 3라운드에서 상대의 머리 공격에 먼저 3점을 허용한 김향기는 끝내 리드를 되찾지 못하고 아쉽게 무릎을 꿇었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 은메달을 목에 건 김향기(왼쪽). [사진=세계태권도연맹] 2026.10.12 psoq1337@newspim.com

16강에서 국내 라이벌 이유민(관악고)을 2-1로 제압한 김향기는 8강에서 스페인의 비올레타 디아스 아리바스를 2-0으로 완파했다. 준결승에서는 올림픽 랭킹 8위인 헝가리의 카밀라 살림을 접전 끝에 2-1로 꺾고 결승에 올랐다.

올해 5월 아시아선수권에서 성인 국제무대 첫 우승을 차지했던 김향기는 로마 그랑프리 동메달에 이어 이번 파리 대회에서 첫 은메달을 목에 걸었다. 이번 은메달로 랭킹 포인트 36점을 확보하며 2028 LA 올림픽 출전권 경쟁과 연말 아스타나 그랑프리 파이널 출전권 확보에 한 걸음 다가섰다.

함께 출전한 이예지(제물포구청)는 8강에서 카밀라 살림에게 패하며 메달 획득에 실패했다. 한국 대표팀은 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 1개로 대회를 마감했다. 여자부에서는 김향기가 유일한 메달리스트로 이름을 올렸다.

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