태권도 박태준, '한국 킬러'에 져 파리 그랑프리 은메달

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아시안게임 金 송다빈, 8강서 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2024 파리 올림픽 금메달리스트 박태준(경희대)이 2026 파리 월드태권도 그랑프리에서 은메달을 목에 걸었다.

박태준은 9일(현지시간) 프랑스 파리 인근 르발루아-페레의 팔레 데 스포츠 마르셀 세르당에서 열린 대회 첫날 남자 58㎏급 결승에서 이란의 아볼파즐 잔디에게 라운드 점수 0-2(4-7 6-11)로 패해 그랑프리 두 대회 연속 준우승을 기록했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박태준(오른쪽)이 9일(현지시간) 파리 월드태권도 그랑프리 남자 58㎏급 결승에서 이란의 아볼파즐 잔디와 겨루고 있다. [사진=세계태권도연맹] 2026.10.10 psoq1337@newspim.com

2023년 우시 세계선수권 우승자인 잔디는 한국 선수들을 상대로 유독 강한 면모를 보여온 '한국 킬러'다. 박태준 역시 2023년 파리 그랑프리 16강과 올해 8월 아시아 프레지던트컵 준결승에 이어 잔디에게 다시 발목을 잡혔다.

무주 그랑프리와 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 연달아 정상에 올랐던 송다빈은 여자 67㎏ 초과급 8강에서 루어너 마르톤(헝가리)에게 0-2(0-4 2-7)로 완패해 입상권 진입에 실패했다. 아시안게임 동메달리스트 강상현(울산광역시체육회)도 남자 80㎏ 초과급 16강에서 아르 플로니스(벨라루스)에게 0-2(2-12 3-13)로 크게 패하며 일찍 대회를 마쳤다.

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