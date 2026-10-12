유한킴벌리 '슥삵 에디션' 미용티슈, 이마트24 오프라인 단독 판매

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온라인 이어 오프라인 유통 확장

행사카드 70% 할인 혜택 제공

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 유한킴벌리는 '크리넥스 미용티슈 슥삵 에디션'이 이마트24 오프라인 매장에 단독 입점했다고 12일 밝혔다. 이번 입점은 공익 캠페인 콘텐츠에 대한 소비자들의 높은 반응이 한정판 제품 출시를 넘어 오프라인 유통 채널 확대로 연결된 사례다.

'크리넥스 미용티슈 슥삵 에디션'은 유한킴벌리가 올해 상반기 추진한 '우리강산 푸르게 푸르게' 콘텐츠 캠페인 시청자들의 지속적인 제품화 요청에서 출발했다. 해당 캠페인 시리즈는 누적 조회수 1500만 회를 넘어섰으며, 공식 유튜브 채널 구독자 수도 최근 5개월간(4~8월) 약 62% 증가하는 등 호응을 얻었다.

크리넥스 슥삵 에디션 [사진=유한킴벌리]

특히 지난 5월 공개된 '삵' 편, 일명 '삵냥송'은 관련 콘텐츠 합산 조회수 632만 회, 좋아요 5만7000개 이상을 기록했다. 이러한 반응에 힘입어 아티스트 스텔라장과 협업한 음원이 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 정식 발매되기도 했다.

지난 7월 온라인 한정으로 첫선을 보인 '크리넥스 미용티슈 슥삵 에디션'은 이마트24 단독 입점을 계기로 오프라인 채널까지 판매망을 넓히게 됐다. 유한킴벌리는 오프라인 매장 입점을 통해 더 많은 소비자에게 숲과 생물다양성 보전의 가치를 환기할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

해당 제품은 청결함을 뜻하는 '쓱싹'이라는 표현과 삵 캐릭터를 결합한 언어유희를 제품명에 반영했다. 패키지에는 삵 캐릭터 디자인을 적용했으며, 측면의 삵 발바닥 모양 QR코드를 스캔하면 '삵냥송' 영상을 시청할 수 있다. 이번 입점에 맞춰 적용한 '부드럽고 순한 삵냥이' 슬로건은 제품의 사용감과 캐릭터 이미지를 함께 나타냈다.

한편 이마트24는 단독 입점을 기념해 10월 한 달간 모바일 앱과 오프라인 매장에서 행사카드로 결제하는 고객을 대상으로 70% 할인 프로모션을 진행한다.

stpoemseok@newspim.com