[헐크의 일기] 야구장에서 만나 결혼까지

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[서울=뉴스핌] 이만수 전 SK 감독=이른 새벽, 집을 나서 광명역으로 향했다.

11일 오전 10시 30분, 경북 성주에 있는 초진교회에서 예배가 예정되어 있었다. 해외에 나가 있지 않을 때면 국내에서 재능기부와 강연을 하고, 전국에 있는 교회를 찾아다니며 간증을 한다. 오늘도 그렇게 하루를 시작했다.

광명역에 도착해 커피 한 잔과 빵으로 허기를 달래며 잠시 여유를 가졌다. 이른 새벽의 역은 언제나 묘한 분위기를 자아낸다. 저마다의 목적지를 향해 바쁘게 움직이는 사람들 사이에서 잠시 걸음을 멈추면, 지나온 세월과 잊고 지냈던 추억들이 하나둘 떠오르곤 한다.

이만수 전 SK 감독. [사진= 헐크파운데이션]

오늘도 그랬다.

역이나 공항에 갈 때면 유독 미국에서 생활하던 시절이 생각난다. 10년 동안 미국에서 야구 지도자로 지내며 경험했던 수많은 순간들이 마음속을 스쳐 지나간다. 그때 만났던 사람들, 함께했던 시간들, 그리고 야구를 통해 배웠던 소중한 가치들이 새삼 그리워진다.

그렇게 추억에 잠겨 커피를 마시고 있는데, 바로 옆 테이블에 젊은 남녀 한 쌍이 자리를 잡았다.

두 사람 모두 롯데 자이언츠 유니폼을 입고 있었다. 서로를 바라보며 다정하게 웃고, 커피와 빵을 먹으며 즐거운 시간을 보내는 모습이 참 보기 좋았다. 유니폼만 보아도 야구를 얼마나 좋아하는 사람들인지 짐작할 수 있었다.

현장을 떠난 지 오랜 시간이 흘렀지만, 야구 유니폼을 입은 젊은 사람들을 보면 여전히 반가운 마음이 앞선다. 야구가 좋아서 같은 팀을 응원하고, 같은 유니폼을 입고, 함께 경기장을 찾는 사람들. 그 모습을 바라보는 것만으로도 야구인으로서 마음이 따뜻해진다.

나는 조심스럽게 말을 건넸다.

"부산으로 내려가 롯데를 응원하시는 건가요?"

두 사람은 환하게 웃으며 부산이 아니라 광주로 내려간다고 했다. 광주에서 열리는 경기를 보기 위해 길을 나선다는 것이었다.

야구를 향한 젊은 사람들의 열정이 반가워 다시 한번 말을 건넸다.

"그런데 혹시 두 분은 부부세요?"

그러자 두 사람은 아직 부부는 아니지만 곧 결혼할 예정이라고 했다.

나는 반가운 마음에 어떻게 만나게 되었는지 물었다. 그러자 두 사람은 뜻밖에도 참 아름다운 이야기를 들려주었다.

바로 야구장에서 처음 만났다는 것이다.

같은 팀을 응원하고, 같은 야구를 좋아하며, 경기장에서 서로를 알게 되었다고 했다. 그렇게 인연을 맺은 두 사람이 사랑을 키워 이제는 결혼을 앞두고 있다는 이야기였다.

순간 마음 한구석이 뭉클해졌다.

야구장에서 만나 사랑을 시작하고, 그 사랑이 결혼이라는 아름다운 결실로 이어지다니!

야구인으로 살아온 내게 그 이야기는 그 어떤 경기의 승리 소식보다도 특별하게 다가왔다. 야구를 통해 사람들이 기쁨을 나누고, 서로를 알아 가고, 마침내 인생의 동반자를 만나게 되었다는 사실이 참으로 감격스러웠다.

나는 두 사람에게 진심으로 고마운 마음이 들었다.

야구가 단지 공을 던지고 치고 달리는 스포츠만은 아니라는 사실을 다시 한번 느꼈기 때문이다. 야구장에는 승리의 기쁨도 있고 패배의 아쉬움도 있다. 낯선 사람들과 함께 환호하고, 같은 순간에 마음을 나누며, 때로는 말 한마디 없이도 서로의 감정을 이해하는 특별한 경험이 있다.

어쩌면 두 사람도 그렇게 서로의 마음을 알아 갔을 것이다. 좋아하는 팀을 함께 응원하며 웃고, 아쉬운 경기에 함께 속상해하고, 다음 경기를 기다리며 또다시 만났을 것이다. 그러는 사이 야구에 대한 사랑은 어느새 서로를 향한 사랑으로 자라났을지도 모른다.

그리고 이제 두 사람은 같은 팀을 응원하는 연인을 넘어 평생을 함께할 부부가 되려 한다. 그들의 이야기를 듣고 있자니 야구인으로서 느끼는 보람이 무엇인지 다시 생각하게 되었다.

나는 미국에서 10년 동안 야구 지도자로 생활했다. 그곳에서 야구를 통해 형성되는 다양한 문화와 사람들의 열정을 가까이에서 지켜보았다. 좋아하는 팀의 유니폼을 입고 일상생활을 하는 모습, 가족과 연인이 함께 경기장을 찾아 응원하는 모습은 무척 자연스러운 풍경이었다.

그러나 미국에서의 생활을 마치고 한국으로 돌아왔을 당시만 해도 우리나라에서는 남녀노소가 야구 유니폼을 입고 거리를 다니는 모습이 지금처럼 흔하지 않았다.

그런데 세월이 흐르면서 우리나라의 야구 문화도 조금씩 달라졌다. 이제는 어린아이부터 어른까지 자신이 좋아하는 팀의 유니폼을 입고 경기장을 찾는다. 가족끼리, 친구끼리, 연인끼리 전국을 다니며 응원하는 모습도 낯설지 않다.

야구 유니폼은 더 이상 단순한 운동복이 아니다. 자신이 좋아하는 팀을 향한 마음을 표현하는 옷이자, 같은 것을 좋아하는 사람들끼리 서로를 알아보게 하는 특별한 표시가 되었다.

오늘 만난 두 사람처럼 말이다.

생각해 보면 야구는 참 신기한 스포츠다. 서로 다른 환경에서 살아온 사람들이 하나의 팀을 응원한다는 이유만으로 가까워지기도 한다. 처음에는 단지 같은 유니폼을 입은 사람으로 보였을지라도, 몇 번의 만남과 응원을 함께하는 동안 서로에게 특별한 사람이 될 수 있다.

야구장이라는 공간에서 시작된 작은 인연이 한 사람의 인생을 바꾸고, 두 사람의 미래를 함께 만들어 가는 것이다.

그렇기에 오늘의 만남은 내게 단순히 젊은 연인을 만난 짧은 일화로 남지 않을 것 같다. 야구가 사람들에게 얼마나 많은 기쁨을 주고, 얼마나 아름다운 인연을 만들어 낼 수 있는지 보여 준 소중한 순간이었기 때문이다.

이제 나는 김천과 구미로 향하는 기차 안에서 오늘의 만남을 되새기며 글을 쓰고 있다.

창밖으로 스쳐 지나가는 풍경을 바라보니 문득 이런 생각이 든다.

내가 야구를 위해 달려온 수많은 시간도 결국 사람을 위한 시간이 아니었을까.

어린아이들이 야구를 통해 꿈을 키우고, 청소년들이 도전과 협동을 배우며, 어른들이 경기장에서 일상의 시름을 잠시 내려놓고 웃을 수 있다면 그것만으로도 야구는 충분히 아름다운 가치를 지닌다. 그리고 오늘처럼 야구가 두 사람을 만나게 하고 한 가정을 이루는 출발점이 된다면, 야구가 우리 삶에 선물하는 의미는 더욱 커질 것이다.

야구 현장을 떠나 오랜 시간이 흘렀지만, 야구를 향한 내 마음은 여전히 그라운드 위에 머물러 있다.

앞으로도 나의 삶이 다하는 날까지 야구인이라는 이름에 부끄럽지 않도록 최선을 다하고 싶다. 야구를 통해 더 많은 사람에게 기쁨과 희망을 전하고, 야구가 지닌 아름다운 가치를 다음 세대에도 전해 주고 싶다.

오늘 만난 두 젊은 연인의 이야기는 그런 나의 다짐을 다시 한번 굳게 해 주었다.

문득 두 사람의 미래를 상상해 본다.

두 사람이 결혼하고 세월이 흘러 아이가 태어나면, 언젠가 아이의 손을 잡고 야구장을 찾을 것이다. 엄마와 아빠가 좋아하는 롯데 유니폼을 입고 함께 경기장을 걸으며, 아이에게 자신들의 첫 만남을 들려줄지도 모른다.

"엄마와 아빠는 야구장에서 처음 만났단다. 우리는 같은 팀을 응원했고, 야구를 좋아하는 마음으로 가까워졌어. 그러다가 서로 사랑하게 되었고, 마침내 결혼했단다."

아이는 부모의 이야기를 들으며 야구장을 새로운 눈으로 바라보게 될 것이다. 그곳은 단순히 야구 경기를 관람하는 장소가 아니라, 엄마와 아빠의 사랑이 시작된 특별한 장소가 될 테니까.

언젠가 그 아이도 부모와 함께 응원하며 야구의 즐거움을 알아 가고, 어쩌면 또 다른 소중한 인연을 만들어 갈 수도 있을 것이다.

생각만 해도 참 흐뭇한 일이다.

야구장에서 시작된 작은 인연이 사랑이 되고, 사랑이 결혼으로 이어지며, 새로운 생명과 가족의 추억으로 이어지는 것. 이처럼 야구는 한 경기의 승패를 넘어 사람들의 삶 속에 오래도록 남는 이야기를 만들어 간다.

오늘 광명역에서 만난 두 사람은 어쩌면 나를 기억하지 못할 수도 있다. 잠시 이야기를 나눈 낯선 야구인 한 사람으로 기억할지도 모른다. 하지만 내게는 오래도록 기억에 남을 만남이었다.

야구를 사랑해 온 지난 세월이 헛되지 않았다는 생각이 들었고, 야구가 앞으로도 사람들에게 더 많은 행복과 아름다운 인연을 선물해 주기를 바라는 마음이 커졌다.

두 젊은 연인의 앞날에 사랑과 행복이 가득하기를 기도한다. 함께 야구장을 찾으며 웃고, 서로를 응원하며, 기쁠 때나 힘들 때나 든든한 동반자로 살아가기를 바란다. 그리고 훗날 두 사람이 다시 야구장을 찾았을 때, 오늘의 설렘을 떠올리며 서로에게 따뜻한 미소를 지을 수 있기를 소망한다.

야구장에서 만나 사랑을 키우고, 마침내 결혼이라는 아름다운 결실을 맺게 된 두 분!

야구를 사랑하는 한 사람으로서, 그리고 인생을 살아가는 한 사람으로서 두 분의 새로운 출발을 진심으로 축하드립니다.

두 분의 인생이라는 긴 경기에는 앞으로 수많은 순간이 펼쳐질 것입니다. 때로는 승리의 기쁨도 있겠지만, 때로는 예상하지 못한 어려움도 찾아올 것입니다. 그럴 때마다 오늘 함께 응원했던 마음을 기억하며 서로의 가장 든든한 편이 되어 주시기를 바랍니다.

야구장에서 시작된 사랑이 평생의 행복으로 이어지기를 기도합니다.

야구는 경기가 끝나도 사람들의 가슴속에 오래도록 남습니다. 그리고 때로는 한 사람의 인생을 바꾸고, 두 사람의 운명을 이어 주기도 합니다.

오늘 내가 만난 두 사람처럼 말입니다.

iaspire@newspim.com