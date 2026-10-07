박철순·이만수 등 레전드 60여명, 11월 14일 잠실 총출동

AI 핵심 요약beta
- 일구회가 11월 14일 잠실구장서 마지막 행사를 연다.
- 박철순·이만수 등 레전드 60여 명이 함께한다.
- 사인회·체험·세리머니와 생중계도 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 프로야구의 전설들이 44년 역사를 뒤로하고 사라지는 잠실야구장에 마지막으로 모인다.
사단법인 일구회는 오는 11월 14일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 '잠실 더 라스트 이닝 by 르노'를 개최한다고 7일 밝혔다. 1982년 개장 이후 수많은 명승부를 낳은 잠실구장의 마지막 페이지를 팬들과 함께 장식하기 위한 특별한 화합의 무대다.
이번 행사는 일구회와 한국은퇴선수협회 소속 은퇴 선수들이 단체의 경계를 넘어 함께 참여한다. 프로야구 원년의 주역인 박철순과 이만수를 비롯해 송진우, 이종범, 이승엽, 박용택, 이대호, 김태균 등 각 시대를 대표하는 레전드 선수 60여 명이 그라운드에 나선다.
단순한 이벤트 경기를 넘어 한국야구의 역사를 기억하고 공유하는 아카이브 행사로 꾸며진다. 본경기 외에도 레전드 팬 사인회, 그라운드 체험, 선수들의 라스트 세리머니 등 잠실구장의 추억을 되새길 수 있는 다채로운 프로그램이 진행된다.
현장을 찾지 못하는 야구 팬들을 위해 생중계도 지원된다. 이번 행사는 KBS와 네이버 치지직을 통해 안방까지 생생하게 전달될 예정이다. 관람권은 티켓링크를 통해 판매되며 구체적인 예매 일정과 최종 출전 선수 명단은 추후 순차적으로 공개된다.
일구회는 "잠실야구장은 선수들에게 꿈을 펼친 무대이자 팬들에게 수많은 희로애락이 쌓인 특별한 공간"이라며 "한국야구를 빛낸 레전드들과 팬들이 한자리에 모여 잠실구장의 마지막 순간을 함께 완성하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 전했다.
psoq1337@newspim.com