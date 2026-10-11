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초등학생에 "공부 못한다" 반복 질책한 교사…벌금 500만원 확정

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  • 대법원은 11일 초등교사 A씨의 벌금 500만원을 확정했다.
  • A씨는 2024년 4월 학생 앞에서 모욕 발언을 반복한 혐의다.
  • 재판부는 정서적 아동학대로 보고 상고를 기각했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학생들 앞에서 학업 성적 지적…정서적 아동학대 인정 1심 징역형 집행유예
2심 벌금형 감형

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 초등학생에게 다른 학생들이 지켜보는 가운데 공부를 못한다는 취지의 발언을 반복한 혐의로 재판에 넘겨진 담임교사에게 벌금 500만원이 확정됐다.

11일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 엄상필 대법관)는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 초등학교 교사 A씨의 상고를 기각하고 벌금 500만원을 선고한 원심판결을 확정했다.

초등학생에게 다른 학생들이 지켜보는 가운데 공부를 못한다는 취지의 발언을 반복한 담임교사에게 벌금 500만원이 확정됐다. 사진은 2026학년도 초등학교 신입생 예비소집일인 6일 오후 서울 강서구 우장초등학교에서 예비 초등학생과 학부모가 1학년 교실을 둘러보고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

부산의 한 초등학교에서 근무하던 A씨는 2024년 4월 자신이 담임을 맡은 4학년 학생에게 공개적으로 모욕적인 발언을 반복하는 등 정서적 학대를 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 다른 학생들이 함께 있는 교실에서 피해 학생에게 "방과 후 수학을 좀 다녀라. 공부를 그렇게 못하면 되겠냐", "공부를 그렇게 못하면 어쩌노. 너 때문에 스트레스 받는다"고 말한 것으로 조사됐다. 피해 학생을 향해 "상태가 안 좋다"는 발언도 한 것으로 전해졌다.

국어 수업 시간에는 "친구들이 다 안다. 너 공부 안 하는 거"라고 지적했다. 피해 학생이 수학 익힘책 문제를 모두 풀었다고 하자 "베낀 거 아니고? 나는 못 믿겠는데"라며 의심하기도 했다.

피해 학생이 작성한 일기장에는 교사의 발언으로 겪은 정신적 고통이 담겼다. 일기장에는 "속상해서 화장실에서 울었다", "선생님 때문에 자신감이 점점 사라진다"는 내용 등이 적혀 있었으며, 재판 과정에서 증거로 제출됐다.

1심은 A씨의 정서적 학대 혐의를 유죄로 인정해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 이와 함께 사회봉사 160시간과 5년간 아동 관련 기관 취업 제한을 명령했다.

1심 재판부는 A씨가 자신의 감정에 따라 특정 학생을 다른 학생들 앞에서 공개적으로 모욕하고 질책했다고 지적했다. 당시 9세에 불과했던 피해 학생이 교사의 언행에 적절히 대응하지 못한 채 상당한 정신적 상처를 입었다고 판단했다.

항소심 역시 A씨의 행위가 정서적 아동학대에 해당한다고 봤다. A씨는 피해 학생의 진술을 믿기 어렵다고 주장했지만, 재판부는 피해 학생의 일기장 등 관련 증거를 근거로 이를 받아들이지 않았다.

다만 항소심은 1심의 형량이 무겁다는 A씨 측 주장을 받아들여 벌금 500만원으로 감형하고 아동학대 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다.

항소심 재판부는 A씨가 피해 학생의 학업 성취도를 높이기 위한 방법을 고민한 정황이 일부 확인되는 점 등을 고려했다. A씨가 적극적으로 학대하려는 의도를 가지고 범행에 이른 것으로 보기는 어렵다고 판단한 것이다.

대법원은 원심 판단에 판결 결과를 뒤집을 만한 법리 오해가 없다고 보고 상고를 기각했다. 이에 따라 A씨에 대한 벌금 500만원이 최종 확정됐다.

pmk1459@newspim.com

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