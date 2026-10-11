[오늘날씨] 전국 오후부터 비·소나기…최대 20mm

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[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 일요일 11일은 오후부터 전국에 비 또는 소나기가 내리겠다.

기상청에 따르면 전국이 가끔 구름이 많겠고 제주도는 대체로 흐리겠다.

일요일 11일은 오후부터 전국에 비 또는 소나기가 내리겠다. 사진은 중부 지방에 많은 비가 내리는 1일 오후 서울 중구 정동길에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 내륙 중심 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 전남해안은 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 흩날리겠다.

예상 강수량은 수도권·강원도·충청권 5~20mm, 전라권·경상권 5~10mm다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 12도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 19도 ▲부산 23도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.

최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 23도 ▲청주 28도 ▲대전 27도 ▲전주 27도 ▲광주 28도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

pmk1459@newspim.com