[오늘날씨] 전국 오후부터 비·소나기…최대 20mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 11일 오후 전국에 비·소나기가 온다고 예보했다.
- 제주도는 흐리고 곳에 따라 비가 내리겠다고 밝혔다.
- 수도권 등 5~20mm, 전라·경상권은 5~10mm 예상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 일요일 11일은 오후부터 전국에 비 또는 소나기가 내리겠다.
기상청에 따르면 전국이 가끔 구름이 많겠고 제주도는 대체로 흐리겠다.
오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 전국 내륙 중심 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 전남해안은 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 흩날리겠다.
예상 강수량은 수도권·강원도·충청권 5~20mm, 전라권·경상권 5~10mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 12도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 20도 ▲광주 20도 ▲대구 19도 ▲부산 23도 ▲울산 20도 ▲제주 23도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 27도 ▲수원 27도 ▲춘천 26도 ▲강릉 23도 ▲청주 28도 ▲대전 27도 ▲전주 27도 ▲광주 28도 ▲대구 28도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
pmk1459@newspim.com