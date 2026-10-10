탁구 혼복 임종훈-신유빈, WTT 중국 스매시 기적의 역전 우승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 탁구의 '황금 콤비' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공) 조가 패배 직전까지 몰린 상황에서 극적인 역전승을 거두며 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 정상에 올랐다.

혼합복식 세계랭킹 1위 임종훈-신유빈 조는 9일 중국 베이징 쇼강파크 인피니티 아레나에서 열린 2026 WTT 중국 스매시 혼합복식 결승에서 린윤주-정이징 조(대만)를 게임스코어 3-2(12-14 11-9 16-18 13-11 11-8)로 제압했다.

[서울=뉴스핌] WTT 중국 스매시 혼합 복식에서 우승한 임종훈-신유빈. [사진 = WTT ] 2026.10.10 wcn05002@newspim.com

이로써 임종훈-신유빈 조는 지난 6월 스타 컨텐더 류블랴나와 7월 US 스매시에 이어 올 시즌 세 번째 우승을 차지했다. WTT 최고 등급인 그랜드 스매시 대회에서도 시즌 두 번째 정상에 올랐다.

지난달 2026 아이치·나고야 아시안게임 혼합복식 준결승에서 중국의 린스둥-콰이만 조에 패해 동메달에 머물렀던 아쉬움도 털어냈다.

결승 상대인 린윤주-정이징 조는 만만치 않았다. 임종훈-신유빈 조는 지난 8월 유럽 스매시 8강에서 대만 조에 패했지만 아시안게임 8강에서는 풀게임 접전 끝에 승리한 바 있다.

이번 결승 역시 시작부터 치열했다. 임종훈-신유빈 조는 1게임에서 10-5로 앞서며 기선을 제압하는 듯했지만 연속 실점으로 듀스를 허용한 끝에 12-14로 역전패했다.

2게임에서는 9-9로 맞선 상황에서 임종훈의 백핸드 공격이 성공했고, 상대 범실까지 나오면서 11-9로 승리해 균형을 맞췄다.

3게임도 쉽지 않았다. 7-10까지 뒤졌던 임종훈-신유빈 조는 끈질긴 추격으로 듀스를 만들었지만 치열한 공방 끝에 16-18로 패했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임종훈(왼쪽)과 신유빈. [사진=WTT] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

게임스코어 1-2로 밀린 가운데 4게임에서는 더욱 큰 위기가 찾아왔다. 임종훈-신유빈 조는 3-10까지 뒤지며 상대에게 무려 7차례 매치포인트 기회를 내줬다. 사실상 패배가 눈앞에 다가온 상황이었다.

그러나 두 선수는 포기하지 않았다. 임종훈의 날카로운 드라이브와 신유빈의 집중력 있는 플레이를 앞세워 7점을 연속으로 따내며 10-10 듀스를 만들었다.

이후에도 상승세를 이어간 임종훈-신유빈 조는 13-11로 극적인 역전승을 거두며 승부를 마지막 5게임으로 끌고 갔다.

최종 게임에서도 역전 드라마가 펼쳐졌다. 임종훈-신유빈 조는 초반 1-5로 밀렸지만 4점을 연속으로 따내며 동점을 만들었다.

이어 임종훈의 백핸드 공격이 연이어 성공하면서 9-5로 달아났다. 상대 범실로 10-6 챔피언 포인트를 잡은 뒤 11-8로 경기를 마무리하며 우승을 확정했다.

지난해 12월 13일 열린 WTT 홍콩 파이널스 2025 준결승에서 중국의 린시동-콰이만을 꺾고 기뻐하는 임종훈(왼쪽)과 신유빈. [사진=WTT]

임종훈은 경기 후 "US 스매시 때도 불리했다가 뒤집었다. 그때를 복기했다"라며 "(신)유빈이를 믿으면서 끝까지 경기한 것이 승리의 요인"이라고 밝혔다.

신유빈은 "오늘은 탁구대 앞에 서 있기만 했다. (임)종훈이 오빠가 다 해줬다"라며 파트너에게 우승의 공을 돌렸다.

한편 신유빈은 앞서 열린 여자단식 8강에서 중국의 왕만위에게 0-4로 패해 탈락했다. 임종훈은 오준성과 짝을 이룬 남자복식 준결승에서 인도의 마나브 타카르-마누시 샤 조를 3-0으로 꺾고 결승에 진출했다.

혼합복식 우승으로 세계랭킹 1위의 저력을 다시 한번 보여준 임종훈은 남자복식 결승에서 이번 대회 2관왕에 도전한다.

wcn05002@newspim.com