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'아시안게임 도마 금메달' 여서정, 전국체전 기계체조 4관왕 등극

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  • 여서정이 9일 제주 전국체전서 4관왕에 올랐다
  • 도마·평균대·마루운동 금메달과 이단평행봉 동메달을 땄다
  • 아시안게임 상승세를 잇고 부상 여파도 털어냈다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 금메달리스트 여서정(제천시청)이 전국체육대회에서 4관왕에 오르며 상승세를 이어갔다.

여서정은 9일 제주 한라체육관에서 열린 제107회 전국체육대회 기계체조 여자 일반부 종목별 결승에서 도마와 평균대, 마루운동 금메달을 휩쓸었다.

[서울=뉴스핌] 전국체전에서 4개의 금메달을 획득한 여서정. [사진 = 올댓스포츠] 2026.10.09 wcn05002@newspim.com

지난 7일 개인종합에서 52.966점으로 정상에 올랐던 여서정은 이날 금메달 3개를 추가하며 대회 4관왕을 달성했다. 여기에 이단평행봉에서도 12.700점으로 동메달을 획득해 출전한 5개 종목에서 모두 메달을 목에 걸었다.

주 종목인 도마에서는 압도적인 기량을 선보였다. 여서정은 1차 시기에서 난도 5.4점의 기술을 구사해 14.333점을 받았다. 이어 2차 시기에서는 난도 4.2점의 기술로 13.433점을 기록하며 최종 14.083점으로 우승을 차지했다.

도마뿐 아니라 다른 종목에서도 경쟁력을 입증했다. 평균대에서는 13.233점, 마루운동에서는 13.000점을 기록하며 모두 1위에 올랐다.

여서정은 지난달 24일 열린 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마에서도 금메달을 획득했다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 이후 8년 만에 다시 정상에 오르며 개인 통산 두 번째 아시안게임 금메달을 수확했다. 아시안게임의 상승세를 전국체전까지 이어간 여서정은 부상으로 힘든 시간을 보냈던 만큼 이번 성과에 더욱 큰 의미를 부여했다.

여서정은 매니지먼트사 올댓스포츠를 통해 "부상으로 인해 전국체전을 제대로 치른 것은 2년 만"이라며 "그동안 제천시청 팀에서도 많이 기다려주셨고, 좋은 경기와 결과를 보여드리고 싶었는데 이번 대회에서 그렇게 할 수 있어 만족스럽다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "체력적으로 많이 지치기도 했지만 함께하는 동료들이 있는 만큼 끝까지 집중해서 부상 없이 시즌을 잘 마무리하겠다"라고 덧붙였다.

아시안게임에서 활약한 다른 선수들도 전국체전에서 메달 소식을 전했다. 아시안게임 여자 평균대 금메달리스트 황서현(인천체고)은 여자 18세 이하부 평균대 결승에서 13.433점을 기록하며 정상에 올랐다. 앞서 개인종합 은메달을 따낸 황서현은 이번 대회 두 번째 메달을 금빛으로 장식했다.

아시안게임에 출전했던 이윤서(경북도청)도 여자 일반부 이단평행봉에서 13.433점으로 금메달을 획득했다. 마루운동에서는 12.567점으로 동메달을 추가했다.

wcn05002@newspim.com

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