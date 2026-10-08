한국 U-18 여자대표팀, 대만 67-64 제압…U-19 월드컵 출전권 확보

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-18 여자농구 대표팀이 8일 대만을 67-64로 꺾었다.
- 이영현 감독의 한국은 아시아컵 4강에 진출했다.
- 한국은 내년 U-19 여자 월드컵 출전권도 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 18세 이하(U-18) 여자 농구 대표팀이 대만을 꺾고 아시아컵 4강에 진출하며 내년 국제농구연맹(FIBA) U-19 여자 월드컵 출전권을 얻었다.
이영현 감독이 이끄는 한국은 8일 말레이시아 스름반에서 열린 2026 FIBA U-18 여자 아시아컵 4강 진출 결정전에서 대만에 67-64로 승리했다.
조별리그에서 2승 1패를 기록한 한국은 A조 2위를 차지했다. 이날 대만과의 4강 진출전에서 승리해 준결승에 올랐다.
이번 대회 4강 진출로 한국은 내년 7월 중국에서 열리는 FIBA U-19 여자 월드컵 출전권을 확보했다.
U-19 여자 월드컵 개최국인 중국을 제외한 이번 아시아컵 상위 4개국에 월드컵 출전권이 주어진다.
한국에서는 임연서(수피아여고·부산 BNK 지명)가 23점 9리바운드로 승리를 이끌었다. 조희원(선일여고·인천 신한은행 지명)은 17점, 이소희(숙명여고·용인 삼성생명 지명)는 11점으로 힘을 보탰다.
한국은 9일 오후 일본과 결승 진출을 놓고 맞붙는다.
football1229@newspim.com